Avanço do mar assusta e prefeitura adota medidas em Guarajuba

Avanço da maré causou danos na orla de Guarajuba - Foto: Defesa Civil

A erosão costeira registrada na Praia de Guarajuba no domingo, 30, segue monitorada pela Prefeitura de Camaçari, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e da Defesa Civil.

O fenômeno, que ocorre anualmente devido às marés de março, resultou no avanço do mar sobre a faixa de areia, que se movimentou, ocasionando a queda de coqueiros, bem como danos nas contenções do local, quando o nível do mar atingiu 2,8 metros.

Na segunda-feira, 31, equipes da Seinfra, sob gestão de José Mário Bastos, e da Defesa Civil, coordenadas por Almir Reis Garcia, realizaram vistorias na região para avaliar a situação e planejar medidas que minimizem os impactos do fenômeno natural.

A comunidade foi informada sobre as condições da maré e algumas áreas foram isoladas preventivamente. A prefeitura segue monitorando a situação e estudando soluções para preservar o litoral do município, alinhadas às boas práticas ambientais e à segurança da população. As ações seguem em andamento.