Polo Industrial de Camaçari passa por requalificação; saiba detalhes

Polo Industrial de Camaçari, Polo Petroquimico - Foto: Cofic/Divulgação

O Governo da Bahia, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), abriu um crédito suplementar de R$ 78,4 milhões. Entre os recursos, estão inclusos a destinação do valor de R$ 10 milhões para a requalificação do do Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Ao Portal A TARDE, a SDE declarou que a reestruturação terá um investimento total de R$ 23 milhões. As obras abrangem requalificação total das vias, com recapeamento e pavimentação, iluminação e outras intervenções.

Com extensão de mais de 40 quilômetros, o serviço vai abranger os 19 trechos: Via dos Polímeros, Via Muricy, Via Mangue Seco, Via Beta, Via Eteno, Via Benzeno, Via Amônia, Via João Úrsulo, Via dos Motoristas, Via das Transportadoras, Via dos Transportes, Avenida Henry Ford, Via Nafta, Via Gama, Via Oxigênio, Via do Cobre, Via de Ligação, Rua dos Pigmentos e Rua dos Plásticos.

| Foto: ASCOM - SDE

Ainda conforme detalhou a pasta ao Portal, está prevista também a adequação da guarita do Porto de Aratu, para otimizar o transporte de pás eólicas de 90 metros. O projeto já foi elaborado conforme a restauração das vias e está em fase de aprovação.

Além disso, dentro do Porto, algumas ações estão em andamento com serviços de relocação de placas de sinalização, relocação de postes, remoção de vegetação e compactação de áreas a pavimentar.

Foto Aérea do Porto de Aratu

Outros projetos

O governo anunciou no ano passado que outros centros industriais também serão reformados, como os de Luís Eduardo Magalhães e Barreiras, Centro Industrial de Aratu (CIA), além de distritos industriais em Jequié, obras que inclusive já estão em andamento, e Feira de Santana. Vão ser investidos no total quase R$ 100 milhões.