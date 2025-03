Comitiva de Camaçari busca investimentos federais em Brasília

Prefeito esteve com o ministro Rui Costa, nesta quarta, 19 - Foto: Divulgação | Casa Civil

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), esteve em Brasília com uma comitiva da gestão municipal, nesta quarta-feira, 19, para buscar investimentos do governo federal para a cidade. Durante o dia, a equipe teve conversas com a Casa Civil e com o Ministério do Trabalho e Emprego.

Após encontro com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, Caetano afirmou ter discutido sobre projetos para a qualificação e capacitação da população de Camaçari. “Conversa muito proveitosa, discutindo qualificação, capacitação da nossa gente, da nossa cidade. Portanto, foi uma agenda positiva, tiramos daqui alguns encaminhamentos, especialmente para o trabalhador se preparar para ser contratado pela BYD [Build Your Dreams] e por outras empresas com tecnologia nova. A gente quer trabalhar cada vez mais em parceria com a BYD, com o Governo do Estado e com o Governo Federal”, afirmou o prefeito.

Também presente na agenda em Brasília, a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Adriana Marcele, falou sobre a reunião. “Discutimos iniciativas para fortalecer a geração de empregos, o apoio aos trabalhadores e o desenvolvimento econômico da nossa cidade e região. A união de forças entre os diferentes níveis de governo é fundamental para trazer resultados positivos para a nossa população. Vamos continuar trabalhando incansavelmente para transformar essas conversas em ações que façam a diferença no dia a dia de todos”, explicou.

Caetano ainda esteve com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), com quem conversou sobre as obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). “Foi uma reunião muito boa, reunião de trabalho. A gente sai daqui muito contente, para que a gente possa, cada vez mais, melhorar a vida do nosso povo, melhorar nossa cidade, reorganizar Camaçari, estruturar o município e transformar Camaçari em uma cidade organizada, moderna, é assim que nós estamos trabalhando", afirmou o prefeito, que teve sua fala reforçada pelo secretário de Serviços Públicos, Hindemburgo Teles. “São projetos importantes, são obras estruturantes, que vão trazer dignidade e melhor qualidade de vida para nossa população”, pontuou.