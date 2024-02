Condutor de barco que naufragou na Bahia fugiu antes de ser ouvido | A TARDE

O condutor da embarcação que naufragou em acidente que causou a morte de pelo menos seis pessoas na Baía de Todos os Santos na noite de domingo, 21, já foi identificado. e será ouvido pela Polícia Civil.

De acordo com o Capitão dos Portos, Wellington Lemos Gagno, até o momento o condutor, que é o proprietário da embarcação, não foi encontrado. "Nós teremos que encontrá-lo e pedir que ele mostre sua habilitação", disse.

Em entrevista coletiva realizada no início da tarde desta segunda-feira, 22, o condutor do barco teria se apresentado durante o resgate do acidente, mas fugiu e ainda não foi localizado pela polícia,

Até o momento, seis mortes foram confirmadas. As vítimas são: Jonathan Miguel de Jesus, 7 anos, Caroline Barbosa de Souza, 17, Ryan Kevellyn de Souza Santos, 22, Flaviane Jesus dos Santos, 29, Hayala dos Santos Conselho, 32 e Rosimeire Maria Souza Santana, 59.

De acordo com o comunicado da Marinha do Brasil, a embarcação de nome 'Gostosão FF' realizava o transporte irregular de passageiros entre a Ilha de Maria Guarda e Madre de Deus.

"A embarcação tem a categoria de esportes e recreio. De forma alguma, uma embarcação desse tipo pode ser usado para fins comerciais. Isso será apurado no inquérito", falou o capitão.

As vítimas retornavam da festa Madre Verão 2024, que aconteceu na ilha Maria Guarda, que fica a cerca de 15 minutos de barco até o píer de Madre de Deus. No entanto, a travessia só é permitida até às 19h30, horário que foi excedido no retorno da embarcação.

No entanto, em coletiva nesta segunda-feira, 22, a Capitania dos Portos informou que não foi notificada sobre a ocorrência da festa na ilha.

"Quando nós chegamos no local, vários populares disseram que tinham 25 pessoas a bordo. Com o coronel Marchesin foi falado um número diferente, de 19. Fica difícil precisar quantas pessoas tinham na embarcação. A informação que nós temos é que há dois passageiros e esse é o nosso foco", disse o capitão, Wellington Lemos Gagno.

Policiais civis da 17ª Delegacia Territorial (DT/Madre de Deus) seguem com as investigações das circunstâncias do naufrágio. As equipes da unidade com reforço do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) buscam imagens de câmeras e irão ouvir testemunhas.