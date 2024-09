Confira datas de vencimento do IPVA em setembro

Calendário completo está no site da Secretaria da Fazenda - Foto: © Marcello Casal Jr. | Agência Brasil

Os contribuintes do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) que possuem automóveis com placas de finais 5, 6, 7, 8, 9 e 0, na Bahia, devem ficar ligados ao calendário do tributo. Nos dias 27 e 30 de setembro vencem, respectivamente, os prazos de quitação da quarta cota para as placas de finais 7 e 8 e da terceira cota para as placas 9 e 0.

Nas mesmas datas citadas anteriormente, os donos de automóveis com placas de finais 5 e 6 devem pagar sem desconto e em parcela única o tributo. Além disso, os dias 27 e 30 de setembro também valem para pagamento da quinta e última cota, também para placas 5 e 6, no caso de quem optou pelo parcelamento.

Leia mais:

Vale destacar que os prazos que se encerram em setembro são válidos para os donos de veículos que optaram pelo parcelamento do imposto em cinco cotas e para quem vai pagar em cota única, sem desconto.

Outro prazos

Os demais prazos finais de pagamento em cota única em 2024 acontecerão em outubro, no dia 30, para placas de final 7, e dia 31 para as de final 8. E em novembro, dia 28, para as de final 9, e dia 29, para as de final 0.

O calendário completo de pagamento do IPVA está disponível no site da Secretaria da Fazenda do Estado, no Canal Inspetoria Eletrônica – IPVA – Calendário. Para mais informações, o contribuinte pode utilizar o atendimento do Balcão Virtual, disponível no site, enviar e-mail para [email protected] ou ligar para o call center, no 0800 071 0071 (para ligações de telefone fixo) ou no 71 3319-2501 (para ligações de celular ou de telefone fixo).