Confira lista dos professores beneficiados pelos precatórios | A TARDE

A lista dos profissionais do Magistério da Educação Básica da Bahia beneficiados com o pagamento da 3ª parcela dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) já está disponível.

A relação foi publicada através do Portal da Educação na manhã deste sábado, 11 (confira abaixo a lista).



O pagamento será feito para os trabalhadores identificados na lista de beneficiários e que estejam na folha de pagamento do Estado da Bahia e deve acontecer por meio de crédito em conta bancária, em até 10 dias úteis contados da data da publicação do ato.

Confira a lista:

