Confira o funcionamento dos shoppings da Bahia durante a Copa

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A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 acontece neste sábado, 13, às 19h (horário de Brasília). Para quem planeja assistir às partidas fora de casa com amigos ou familiares, os centros de compras da capital baiana surgem como alternativa de conforto, lazer e segurança.

Além da estreia contra o Marrocos, o calendário de junho reserva o segundo jogo da primeira fase, o feriado de São João e o encerramento dos grupos. Para ajudar você a se programar, o portal A TARDE reuniu o esquema detalhado de funcionamento e transmissão dos principais shoppings de Salvador.

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Shoppings com horários fixos ou fechamento antecipado

Shopping Center Lapa

O centro de compras suspenderá as atividades totalmente durante o horário da partida da Seleção Brasileira neste sábado (13).

Lojas, quiosques e praça de alimentação: Funcionam das 9h às 18h.

Shopping Piedade

O shopping manterá o expediente normal nos sábados, mas encerrará as atividades de todas as suas operações 30 minutos antes do início dos jogos do Brasil. Segundo a administração, a medida visa garantir que lojistas e funcionários também possam acompanhar as partidas.

Salvador Shopping

O shopping contará com horários especiais e extensão de abertura em restaurantes selecionados da área gourmet (33 Contemporâneo, Amado Salvador e Ferreiro Café), que transmitirão os jogos até 1h.

13/06 (Sábado) | Brasil x Marrocos (19h):

Lojas, quiosques e alimentação: 9h às 18h30.

Restaurantes gourmet: Até 1h (com transmissão).

19/06 (Sexta-feira) | Brasil x Haiti (21h30):

Lojas, quiosques e alimentação: 9h às 21h.

Restaurantes gourmet: Até 1h (com transmissão).

23/06 (Terça-feira) | Véspera de São João:

Lojas e quiosques: 9h às 18h.

Alimentação e lazer: 12h às 18h (funcionamento opcional das 18h às 21h).

24/06 (Quarta-feira) | Escócia x Brasil (19h) e Feriado de São João:

Âncoras, megalojas, lazer e alimentação: 12h às 18h30.

Demais lojas e quiosques: 13h às 18h30.

Restaurantes gourmet: Até 1h (com transmissão).

Salvador Norte Shopping

O hipermercado Mix Mateus opera com horário diferenciado (7h às 22h) em todas as datas listadas.

13/06 (Sábado) | Brasil x Marrocos (19h):

Grandes marcas, lazer e alimentação: 9h às 18h30 (opcional até as 22h).

Demais lojas e quiosques: 9h às 18h30.

19/06 (Sexta-feira) | Brasil x Haiti (21h30):

Grandes marcas, lazer e alimentação: 9h às 21h (opcional até as 22h).

Demais lojas e quiosques: 9h às 21h.

23/06 (Terça-feira) | Véspera de São João:

Lojas e quiosques: 9h às 18h.

Alimentação e lazer: 12h às 18h (opcional até as 21h).

24/06 (Quarta-feira) | Escócia x Brasil (19h) e Feriado de São João:

Grandes marcas, lazer e alimentação: 12h às 18h30.

Demais lojas e quiosques: 13h às 18h30.

Shopping Paralela

Todas as partidas da Copa do Mundo serão transmitidas gratuitamente para o público em um telão instalado na Praça de Alimentação (Piso L2).

13/06 (Sábado) | Brasil x Marrocos (19h): Lojas e lazer das 9h às 18h; Alimentação das 9h às 21h.

19/06 (Sexta-feira) | Brasil x Haiti (21h30): Lojas e lazer das 9h às 21h; Alimentação das 9h às 23h.

24/06 (Quarta-feira) | Escócia x Brasil (19h): Lojas e lazer das 9h às 18h; Alimentação das 9h às 21h.

Shopping Barra

O setor Barra Gourmet e os restaurantes do Piso L4 iniciam as atividades sempre a partir das 12h, com funcionamento opcional após o fechamento das lojas nos dias de jogos. Para o cinema, o cliente deve consultar a programação no site da Orient Cinemas.

13/06 (Sábado) | Brasil x Marrocos (19h): Lojas das 9h às 18h30; Alimentação das 9h às 22h (opcional após 18h30).

19/06 (Sexta-feira) | Brasil x Haiti (21h30): Lojas e alimentação das 9h às 21h.

23/06 (Terça-feira) | Véspera de São João: Lojas e alimentação das 9h às 18h.

24/06 (Quarta-feira) | Feriado de São João: Lojas e alimentação das 12h às 18h30.

Evento especial e shows: Shopping da Bahia

De 11 de junho a 19 de julho, o Shopping da Bahia recebe o projeto Ginga Salvador em seu estacionamento externo. O espaço funcionará como uma vila gastronômica com shows ao vivo e transmissão oficial de todas as partidas. A entrada é franca em dias comuns e os ingressos são cobrados exclusivamente nos dias de jogos da Seleção Brasileira.

Confira a grade de atrações musicais confirmadas para o período: