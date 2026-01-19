Menu
'MOTOR DE TRANSFORMAÇÃO'

Conheça a SOLOS, startup baiana que é destaque nacional em reciclagem

Iniciativa é sediada no HUB Salvador, espaço de coworking localizado no bairro do Comércio

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

19/01/2026 - 20:35 h | Atualizada em 19/01/2026 - 20:50
Membros da SOLOS (de camisa verde) ao lado de trabalhadores da equipe de reciclagem que atuou no Festival da Virada de Salvador
Membros da SOLOS (de camisa verde) ao lado de trabalhadores da equipe de reciclagem que atuou no Festival da Virada de Salvador

A SOLOS, uma startup de Salvador, tem se destacado nacionalmente na reciclagem de resíduos sólidos, um dos grandes problemas urbanos do Brasil. Estimativas apontam que o país é o quarto maior produtor de lixo do mundo, apesar de reciclar apenas 8% das 80 milhões de toneladas geradas anualmente — desse total, 90% passam pelas mãos de catadores de recicláveis.

Com conteúdos e experiências sustentáveis em nove estados, a empresa já atingiu mais de duas milhões de pessoas e gerou R$ 6,6 milhões em incremento de renda para catadores e cooperativas de reciclagem com o desvio de 1,8 tonelada de recicláveis de aterros sanitários.

Sediada no Hub Salvador, um espaço de coworking localizado no bairro do Comércio e gerido pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi), a iniciativa já chegou a ser reconhecida pela Forbes como uma das startups mais promissoras do Brasil.

No entanto, para Saville Alves, fundadora da SOLOS, o reconhecimento mais importante é o papel social da reciclagem. “A reciclagem é importante não só para manter a floresta em pé ou mitigar as mudanças climáticas, mas também como motor de transformação. A reciclagem é fonte de renda e sustento para milhares de famílias”, destaca ela.

“A reciclagem e circularidade dos materiais podem significar a preservação de áreas de floresta, uma vez que diminui a necessidade de extrair da natureza novos recursos. Manter a floresta de pé significa mais biodiversidade e menos poluição, além de toda a conservação étnica e cultural dos povos que nela vivem. A economia circular é uma das chaves para construir um futuro de baixo carbono, mais justo, próspero e equilibrado”, acrescenta Saville.

Iniciativas

Atualmente, a SOLOS está à frente de dois grandes projetos: “Vidrado” e o “RODA | A reciclagem na sua porta”.

O “Vidrado” consiste na logística reversa do vidro em Caraíva, na cidade de Porto Seguro, no Sul da Bahia, e na vila de Atins, localizada no município de Barreirinhas, no Maranhão. O projeto foi apresentado pela Heineken e é realizado pela SOLOS em parceria com o grupo AWÊ e o Grupo Charme Atins.

Em Caraíva, o projeto já reciclou mais de 154 toneladas nos últimos cinco anos. Em Atins, o projeto foi iniciado durante a virada de 2025 para 2026.

Por sua vez, o “RODA | A reciclagem na sua porta” promove uma coleta seletiva porta a porta no Centro Histórico de Salvador, de forma que a população possa participar ativamente do processo e que os materiais coletados sejam destinados a uma cooperativa.

Este projeto é feito em correalização com a Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência e Bem-estar e Proteção Animal e da Limpurb, além de parcerias importantes como a Urban Ocean.

x