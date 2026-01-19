'MOTOR DE TRANSFORMAÇÃO'
Conheça a SOLOS, startup baiana que é destaque nacional em reciclagem
Iniciativa é sediada no HUB Salvador, espaço de coworking localizado no bairro do Comércio
Por Gustavo Nascimento
A SOLOS, uma startup de Salvador, tem se destacado nacionalmente na reciclagem de resíduos sólidos, um dos grandes problemas urbanos do Brasil. Estimativas apontam que o país é o quarto maior produtor de lixo do mundo, apesar de reciclar apenas 8% das 80 milhões de toneladas geradas anualmente — desse total, 90% passam pelas mãos de catadores de recicláveis.
Com conteúdos e experiências sustentáveis em nove estados, a empresa já atingiu mais de duas milhões de pessoas e gerou R$ 6,6 milhões em incremento de renda para catadores e cooperativas de reciclagem com o desvio de 1,8 tonelada de recicláveis de aterros sanitários.
Sediada no Hub Salvador, um espaço de coworking localizado no bairro do Comércio e gerido pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi), a iniciativa já chegou a ser reconhecida pela Forbes como uma das startups mais promissoras do Brasil.
No entanto, para Saville Alves, fundadora da SOLOS, o reconhecimento mais importante é o papel social da reciclagem. “A reciclagem é importante não só para manter a floresta em pé ou mitigar as mudanças climáticas, mas também como motor de transformação. A reciclagem é fonte de renda e sustento para milhares de famílias”, destaca ela.
“A reciclagem e circularidade dos materiais podem significar a preservação de áreas de floresta, uma vez que diminui a necessidade de extrair da natureza novos recursos. Manter a floresta de pé significa mais biodiversidade e menos poluição, além de toda a conservação étnica e cultural dos povos que nela vivem. A economia circular é uma das chaves para construir um futuro de baixo carbono, mais justo, próspero e equilibrado”, acrescenta Saville.
Iniciativas
Atualmente, a SOLOS está à frente de dois grandes projetos: “Vidrado” e o “RODA | A reciclagem na sua porta”.
O “Vidrado” consiste na logística reversa do vidro em Caraíva, na cidade de Porto Seguro, no Sul da Bahia, e na vila de Atins, localizada no município de Barreirinhas, no Maranhão. O projeto foi apresentado pela Heineken e é realizado pela SOLOS em parceria com o grupo AWÊ e o Grupo Charme Atins.
Em Caraíva, o projeto já reciclou mais de 154 toneladas nos últimos cinco anos. Em Atins, o projeto foi iniciado durante a virada de 2025 para 2026.
Por sua vez, o “RODA | A reciclagem na sua porta” promove uma coleta seletiva porta a porta no Centro Histórico de Salvador, de forma que a população possa participar ativamente do processo e que os materiais coletados sejam destinados a uma cooperativa.
Este projeto é feito em correalização com a Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência e Bem-estar e Proteção Animal e da Limpurb, além de parcerias importantes como a Urban Ocean.
