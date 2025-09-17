Menu
NO PÁREO

Cônjuges de prefeitos da Bahia buscam vaga na Alba

Andréa Castro e Wagner Alves já sinalizaram disputar cadeira no parlamento estadual

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

17/09/2025 - 6:00 h
Andrea Castro e Wagner Alves, cônjuges de Augusto Castro (PSD) e Sheila Lemos (União Brasil) respectivamente
Andrea Castro e Wagner Alves, cônjuges de Augusto Castro (PSD) e Sheila Lemos (União Brasil) respectivamente

A possibilidade da candidatura de Andréa Castro, esposa do prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), para a disputa de uma cadeira na Alba, é dada como como certa pelo grupo político do gestor municipal.

Mesmo com todo desenho traçado, Andréa não definiu sigla. Em caso de um resultado positivo nas urnas, pode fazer de Augusto, o primeiro gestor da cidade a eleger a primeira-dama para o parlamento baiano.

De acordo com fontes ligadas a Augusto, Andréa vem ganhando força e já se destaca como liderança regional, o que pode levar ao sucesso nas urnas com certa facilidade.

A divisão do grupo de oposição da gestão de Augusto Castro, viabiliza o traçado da primeira-dama Andrea Castro, caso seja candidata ao cargo de deputada estadual

Jerônimo Rodrigues

Durante visita do governador Jerônimo Rodrigues (PT) aos municípios do sul baiano, no último mês de março, o chefe do Executivo baiano endossou a candidatura de Andrea Castro.

A articulação de Augusto Castro reuniu mais de 40 prefeitos em um jantar que teve a participação de Jerônimo, do ministro da Casa Civil, Rui Costa e lideranças do estado.

Outro aval importante esperado é o do senador Otto Alencar, presidente estadual do PSD, sigla a qual Andréa deve se filiar, como informam fontes dos bastidores político local.

Nome no sudoeste

Outro nome que ganhou força para disputar uma vaga de deputado estadual, em 2026, é o do advogado Wagner Alves, marido da prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos (União Brasil), o qual sinalizou também a busca por uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia, ao se filiar a sigla durante um evento do partido no último mês de agosto.

O União Brasil ganhou status de sigla forte no município, unido ao respaldo da prefeita Sheila Lemos, a qual segue na construção de alianças.

Respeitado no segmento jurídico, o advogado Wagner Alves tende a ser a via de interlocução entre Vitória da Conquista e governo do Estado. A provável candidatura de Wagner Alves deve preencher uma vontade do grupo político de Sheila no legislativo baiano, para que se defendam as demandas de Vitória da Conquista e região.

x