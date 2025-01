Conselheiro tutelar é preso na Bahia suspeito de estupro de vulnerável

As vítimas identificadas são duas adolescentes de 13 e 14 anos - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Um conselheiro tutelar de 22 anos, da cidade de Ibirapuã, no baixo sul da Bahia, foi preso nesta quinta-feira, 16, suspeito de estuprar adolescentes. Segundo a Polícia Civil, o homem, que teve sua identidade preservada, estabelecia encontros com as meninas por mensagens e, em alguns casos, pagava pelas relações sexuais. As vítimas identificadas são duas adolescentes de 13 e 14 anos.

Durante as buscas realizadas na residência do suspeito, que é investigado pelos crimes de estupro de vulnerável e aliciamento de menores, a polícia apreendeu um aparelho celular, que será submetido a análise para investigar mais detalhes sobre os crimes.

Após a prisão, o conselheiro tutelar foi conduzido à delegacia de Teixeira de Freitas, onde passará por exame de corpo de delito e ficará à disposição da Justiça até a conclusão das investigações.