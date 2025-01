Acidente com ônibus desgovernado deixa feridos e trânsito lento no Retiro

O acidente gerou um grande aparato de atendimento - Foto: Reprodução

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira, 16, na ladeira da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, quando um ônibus desceu desgovernado e atingiu a mureta de um viaduto, além de colidir com um caminhão. O acidente gerou um grande aparato de atendimento.

De acordo com apurações iniciais, algumas vítimas ainda estavam sendo socorridas no local pelos serviços de emergência. Outras vítimas foram socorridas por pessoas que estavam no local e procuraram a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, enquanto as demais permanecem sendo atendidas pelo Samu e Corpo de Bombeiros. Além deles, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Transalvador também estão no local, acompanhando a ocorrência e ajudando na gestão do trânsito, que está bastante complicado devido aos reflexos do acidente.

Testemunhas que estavam no local contaram à TV Record que o ônibus desceu em alta velocidade e, aparentemente, não conseguiu parar. De acordo com relatos, o veículo estava cheio, com mais de 30 passageiros, o que aumenta a gravidade do ocorrido.

A causa exata do acidente ainda está sendo investigada, mas o cenário de caos no trânsito da área permanece. A Polícia Militar e as autoridades de trânsito continuam no local para garantir a segurança e o fluxo adequado de veículos na região.