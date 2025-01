Suspeito de esquartejar paraguaio é preso ao tentar tirar RG

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que o acusado foi conduzido ao DHPP - Foto: Reprodução / Metrópoles

Um homem, identificado inicialmente como Italo Cerqueira Santos, de 26 anos, suspeito de matar e esquartejar o paraguaio Ceveriano Pena Enciso, e que estava foragido da Justiça desde o crime, foi preso na terça-feira, 14, enquanto tentava emitir a segunda via de sua identidade no Poupatempo de Itaquera, na zona leste de São Paulo.

O corpo de Ceveriano foi encontrado pela polícia em 4 de dezembro, em estado avançado de decomposição. Seus membros estavam divididos em três sacos de lixo. Segundo relato de um vizinho, dois homens foram vistos no local do crime três dias antes de o corpo ser localizado. As investigações apontaram que Italo esteve com a vítima em 1º de dezembro.

A perícia preliminar da Polícia Militar constatou que um machado, apreendido junto a três facas, foi utilizado no crime. O local apresentava pouco sangue, sugerindo que a cena do crime pode ter sido limpa após o ocorrido.

De acordo com o Metrópoles, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que o acusado foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Lá, ele confessou o crime, mas não revelou os motivos.