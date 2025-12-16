Conselho Diretor do Sinduscon toma posse em Salvador

Cerimônia da posse do Conselho Diretor do Sinduscon - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

A nova formação do Conselho Diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-BA) junto à Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) tomou posse nesta terça-feira, 16, em cerimônia que ocorreu no auditório da FIEB, no bairro do Stiep, em Salvador.

Eduardo Freire Bastos será o presidente do Conselho Diretor pelo próximo biênio (2025/2027), tendo Geraldo Celso Cunha de Menezes como vice. Ex-presidente, Alexandre Landim também fará parte do grupo de conselheiros.

"Esse era um processo natural, essa minha posse na presidência da Sinduscon. Eu tenho muito tempo de sindicato, são 27 anos, e eu tinha negado uma primeira vez. Dessa vez eu confirmei e estou muito feliz, eu estou coroando uma vida profissional dentro do Sinduscon, uma entidade de 73 anos, com muita realização, muita entrega. Estou substituindo uma administração muito ativa, que foi de Alexandre Landim e Ângelo Simões", iniciou o presidente.

"O desafio é grande. Estamos com 218 associados, temos uma assistência grande. Muito trabalho pela frente. A Construção Civil é um dos propulsores da economia do país, desenvolvimento, emprego e renda. A gente vai estar antenado com os anseios da sociedade e das nossas associadas", completou Freire.

O Conselho Fiscal também foi empossado na cerimônia, contando com Alexandre José de Aragão Pedral Sampaio, Marcelo Mendes de Carvalho e Juçara Leão Tanajura como membros efetivos.

Representantes FIEB

Eduardo Freire Bastos, presidente do Conselho Diretor, e Alexandre Landim, ex-presidente, serão os representantes da FIEB junto ao Sinduscon. Landim afirma que vê a entidade "cada dia mais forte, mais organizada, olhando o futuro e fazendo uma manifestação de governança".

"Uma transição boa. Depois de encerrar um ciclo de quatro anos à frente do Sinduscon, eu passo hoje para o Eduardo Freire, para a condução dessa entidade. Ele que tem uma história de empresário ativa, que conhece profundamente, por ter participado em várias diretorias do Sinduscon, alguém que com certeza vai dar um passo mais à frente", comentou Landim.

"Essa construção que a gente faz, esse trabalho de entidade, é o que fortalece. Novos entrantes são muitos positivos", completou o agora ex-presidente do Sinduscon.

Carlos Henrique Passos, o presidente da FIEB, celebrou a continuidade de uma "excelente gestão" por parte de Landim, além de ter avaliado o Sinduscon como um dos "principais sindicatos filiados à FIEB".

"O Sinduscon é responsável por um segmento industrial importante do estado, de desenvolvimento do estado, na formação de capital. É um sindicato atuante, é um sindicato que lidera o movimento de entrega de produtos, serviços aos seus associados, que é muito importante para a Federação das Indústrias. Alexandre Landim, que sai, fez uma excelente gestão, trouxe novos associados. Eduardo Freire, com certeza, vai seguir essa trajetória, e isso é muito bom para a FIEB", comemorou Passos.

Quem é Eduardo Freire Bastos?

Engenheiro civil formado na Universidade Federal da Bahia (UFBA), Eduardo Freire Bastos foi eleito em chapa única.

Eduardo é sócio da Ghia Engenharia, além de presidente da ABRASI (Associação Brasileira de Empresas de Serviços de Iluminação Urbana).