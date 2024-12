Corpo de menina que morreu após cair em bueiro é enterrado na RMS

Velório aconteceu no Ginásio Esportivo José da Cruz Azevedo - Foto: Arquivo Pessoal

A menina Amanda Mas Teles da Silva, de 12 anos, foi enterrada neste sábado, 30, em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. Ela estava desaparecida desde quarta-feira, 27, quando caiu em um bueiro após voltar da escola.

O velório aconteceu no Ginásio Esportivo José da Cruz Azevedo. O cortejo se dirigiu ao Cemitério Público Municipal Bosque da Paz, onde o corpo foi sepultado sob os olhares de centenas de pessoas.

Em uma nota oficial, os pais de Amanda, Liliane Teles da Silva e Ângelo Máximo da Silva, agradeceram o empenho das equipes de resgate o apoio da comunidade local. A família agradeceu publicamente ao Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, às Polícias Militar e Civil, à Defesa Civil de Dias d'Ávila e às diversas secretarias do governo municipal, além das empresas que contribuíram com recursos para as buscas e da própria comunidade.

"Cada gesto de apoio será sempre lembrado com gratidão. Que Deus abençoe a todos", diz a nota.