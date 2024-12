Garota de 12 anos que estava desaparecida é encontrada sem vida

O corpo de Amanda será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) - Foto: Reprodução / G1

Após dois dias de buscas, o corpo de Amanda Max Teles da Silva, de 12 anos, foi encontrado no início da tarde desta sexta-feira (29), em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A menina estava desaparecida desde a última quarta-feira, 27, quando caiu em um bueiro durante um forte temporal.

Câmeras de segurança da Avenida Lauro de Freitas, no Centro da cidade, registraram o momento em que Amanda voltava sozinha da escola. Vestida com o uniforme e segurando uma sombrinha, ela tentava se proteger da chuva intensa quando tropeçou e caiu no bueiro.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) mobilizaram esforços para localizá-la. As buscas incluíram o mapeamento da linha de escoamento pluvial da região, mas somente nesta sexta-feira o corpo foi localizado.

O corpo de Amanda será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários.