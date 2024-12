Vídeo: grande incêndio atinge apartamento na Pituba

- Foto: Reprodução

Um incêndio foi registrado no início da tarde desta sexta-feira, 29, em um apartamento do edifício Georges Pompidou, localizado na Rua Magno Valente, no bairro Aquarius, Pituba, próximo aos colégios Módulo, Gregor Mendel e Anchieta. De acordo com informações preliminares, o prédio foi evacuado como medida de segurança. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e trabalham no local para conter as chamas. Ainda não há informações sobre feridos ou sobre a causa do incêndio.

Conforme apurado pelo reportagem do Portal A TARDE, o incêndido começou por volta das 12h40, quandos gritos desesperados puderam ser escutados nas proximidades do prédio. O Corpo de Bombeiros chegou ao local aproximadamente 15 minutos após o início da ocorrência, que ainda segundo apuração, tem a situação controlada, com os moradores em segurança na rua.

