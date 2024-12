Confira previsão do tempo neste fim de semana em Salvador

Céu permanece predominantemente claro neste final de semana - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Após os transtornos em decorrência das chuvas, na última semana na capital baiana, o tempo deu uma trégua e o clima ensolarado retorna para garantir a praia do fim de semana.

Leia também:

>> Chuva não matava em Salvador há quatro anos. Ontem, dia triste

>> Vídeo: veja momento em que menina de 12 anos cai em bueiro na RMS

>> Após tragédia, Bruno Reis decreta situação de emergência em Salvador

Nesta sexta-feira, 29 e no sábado, 30, o céu permanece claro e apenas parcialmente nublado com chances baixas de chuva, de apenas 10%. Já no domingo essa probabilidade cai para 5% e o céu permanece claro, de acordo com informações da Defesa Civil de Salvador (Codesal).