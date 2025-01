Corpo de mergulhador é encontrado na Baía de Todos os Santos

Williams da Silva Teixeira, de 54 anos - Foto: Reprodução

Um corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira, 20, boiando na Baía-de-Todos-os-Santos, nas proximidades de Mar Grande. Trata-se de Williams da Silva Teixeira, de 54 anos, mergulhador que prestava serviço para uma terceirizada da concessionária da Ponte Salvador-Itaparica.

"Guarnições do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) estão, na manhã desta sexta-feira (20) recuperando um corpo que foi localizado na Baía de Todos os Santos, na capital baiana. O corpo vai ser deixado sob os cuidados do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificação e demais procedimentos legais", informou o CBMBA ao Portal A TARDE.



O profissional desapareceu na última segunda-feira, 16. Ele prestava serviço para uma terceirizada da concessionária da Ponte Salvador-Itaparica e estava realizando uma inspeção nas âncoras no momento do ocorrido.

De acordo com a concessionária, o trabalhador realizava a substituição de uma das boias de sinalização da ancoragem da balsa quando foi verificado que o cilindro de oxigênio dele subiu até a superfície do mar. Ainda conforme a empresa, outro mergulhador que estava no apoio submergiu para verificar o ocorrido, porém não localizou o colega.

Também em nota enviada ao portal, a Sapucaia Engenharia, uma das responsáveis pelo serviço, lamentou a morte de Williams e disse que está tomando as providências para a realização do sepultamento do mergulhador.

"Este é um momento de grande tristeza e estendemos nossas mais sinceras condolências à família, aos amigos e aos colegas de trabalho de Williams. A Sapucaia Engenharia está tomando as providências para a realização do sepultamento e reafirma o seu compromisso em oferecer todo o suporte necessário à família enlutada, assim como a colaboração com as autoridades para o esclarecimento das circunstâncias do trágico incidente. Agradecemos às equipes envolvidas na operação de buscas pelo empenho e dedicação. Prestamos nossa total solidariedade à família de Williams e que sua dor e privacidade sejam respeitadas neste momento tão difícil", afirma a companhia.