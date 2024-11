Corpo de pintor que estava desaparecido é encontrado na Bahia

Corpo foi encontrado na zona rural de Eunápolis - Foto: Reprodução/Redes sociais

O corpo do pintor, identificado como Gilglebs Buriti Zamerim, de 41 anos, foi encontrado na zona rural de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. O homem estava desaparecido desde o último sábado, 19, após levar uma amiga para casa. O principal suspeito de cometer o crime é o ex-marido da mulher.



Leia mais

>> Assaltante de ônibus é preso após esfaquear passageiro em Salvador

>> Líder do BDM usava advogados para se comunicar com facção de dentro do presídio



De acordo com a Polícia Civil, uma amiga da vítima compareceu à delegacia, informando que seu ex-marido teria sequestrado Gilglebes. Após a denúncia, diligências conjuntas entre a Polícia Civil e a Polícia Militar foram realizadas e localizaram o corpo e o veículo do homem.

Os envolvidos ainda não foram localizados. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime. Guias para remoção e perícia foram emitidas, e diligências e oitivas estão em curso.