Corpo do cantor Pedro Henrique é velado em Porto Seguro | A TARDE

O corpo do cantor gospel Pedro Henrique, de 30 anos, que morreu após sofrer um mal súbito em show na cidade de Feira de Santana, está sendo velado neste sábado, 16, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, onde a sua família mora. A cerimônia, aberta para a população, ocorre na 1ª Igreja Batista de Porto Seguro e é transmitida on-line em tempo real.

>>> Médicos não identificam infarto como causa da morte de Pedro Henrique

Na quarta-feira, 13, Pedro fazia um show no "Culto da Gratidão", evento da influenciadora digital Looh Alves, quando passou mal e caiu no palco. Apesar de ter sido socorrido por médicos e enfermeiros e levado para uma unidade de saúde, o cantor não resistiu. Ele deixou uma esposa e uma filha recém-nascida, que completará dois meses em 19 de dezembro.

O corpo do artista foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) de Feira de Santana na sexta-feira e levado para Porto Seguro. A despedida começou por volta das 21h e reuniu, inicialmente, familiares, amigos e admiradores do cantor.

Assista o culto fúnebre de Pedro ao vivo: