Crescimento de matrículas de alunos autistas evidencia necessidade de ações de conscientização

O número de matrículas de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na educação especial brasileira atingiu 636.202 em 2023, representando 35,9% do total de 1.771.430 matrículas nessa modalidade de ensino, conforme dados do Censo Escolar 2023 divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Na Bahia, embora não existam dados oficiais atualizados, estimativas anteriores apontavam para aproximadamente 70 mil pessoas com TEA no estado, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Diante desse cenário, no dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, será realizada em Lauro de Freitas a segunda edição da Caminhada pela Conscientização do Autismo. O evento, promovido pelo Gira Mundo - Espaço Lúdico Terapêutico, terá início às 16h30, com saída do Gira Mundo Kids em direção ao Gira Mundo Teens, culminando em um momento especial de acolhimento para os participantes.

De acordo com Manoela Guimarães, psicóloga, CEO e fundadora do espaço, o evento é “um momento em que se pode lutar pelo direito e inclusão das crianças e adolescentes que possuem o Transtorno do Espectro Autista. E dizer que o que essa parte da população precisa é de equidade”.

Sobre o Gira Mundo

O Gira Mundo é um espaço lúdico-terapêutico dedicado ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, que oferece serviços como psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia.

“Nossos filhos são merecedores, têm direitos, precisam ser ouvidos e respeitados. Por isso a importância de ações como essa do Gira Mundo, espaço que atende e acolhe meu filho com muito amor”, afirma Ana Beatriz Santana, mãe de Miguel, paciente do Gira Mundo.

A participação no evento é aberta a todos os interessados em apoiar a causa e contribuir para o fortalecimento dos direitos e do tratamento adequado para crianças e adolescentes autistas.

Serviço:

Evento: 2ª Caminhada pela Conscientização do Autismo

Data: 2 de abril

Horário: 16h30

Local: Saída do Gira Mundo Kids, localizado na Rua Aloísio Alcântara, nº 121, Parque Jockey Clube, Centro, Lauro de Freitas - BA, com destino ao Gira Mundo Teens, situado na Rua Jaime da Silva Nery, nº 40, Parque Jockey Clube, Centro, Lauro de Freitas - BA.