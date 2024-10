Criança de 10 anos liga carro do pai e bate em veículos em Juazeiro

O acidente ocorreu na unidade Assaí do bairro Jardim Vitória - Foto: Reprodução/TV Bahia

Um menino de 10 anos ligou um carro e provocou um acidente que atingiu 10 veículos no estacionamento de um supermercado em Juazeiro, no norte da Bahia, nesta segunda-feira 7. O carro desgovernado atingiu sete motocicletas, três automóveis e dois carrinhos de compras. O acidente ocorreu na unidade Assaí do bairro Jardim Vitória.

Segundo informações apuradas pela TV São Francisco, afiliada da TV Bahia na região, testemunhas relataram que um homem estava colocando as compras no veículo quando seu filho, de 10 anos, pegou a chave que estava no banco e ligou o carro. Sem controle, o veículo desgovernou e saiu em alta velocidade pelo estacionamento, colidindo com os outros veículos.

Embora a criança não tenha se ferido, o pai precisou de atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pois sofreu uma lesão na perna ao tentar parar o carro do lado de fora, mas sem gravidade.