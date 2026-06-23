BAHIA
Criança de 12 anos é baleada acidentalmente por adolescente na Bahia
Caso ocorreu na zona rural de Conceição do Coité após disparo de arma artesanal
Um menino de 12 anos foi baleado de forma acidental na zona rural de Conceição do Coité, município localizado na região sisaleira da Bahia. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira, 22, na Fazenda Balagão.
De acordo com informações da Polícia Militar, testemunhas relataram que três adolescentes encontraram uma arma artesanal dentro de uma residência. Um deles teria apontado o objeto para o alto e acionado o gatilho, mas o disparo não ocorreu inicialmente. Em seguida, ao abaixar a arma, houve o disparo acidental, que atingiu o menino, que estava sentado em um sofá a cerca de 10 metros de distância.
Após o incidente, moradores prestaram socorro imediato à vítima e a encaminharam para atendimento médico.
A criança foi atingida por um disparo na região do abdômen e da mão esquerda. O menino recebeu os primeiros atendimentos em uma unidade de saúde do município e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Estadual da Criança (HEC), em Feira de Santana.
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Na manhã desta terça-feira, 23, ele foi regulado para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.
Ainda segundo a polícia, a arma pertenceria a um homem que atualmente reside em outro estado e teria deixado o artefato na residência da família. O proprietário da arma e o adolescente que manuseava o equipamento não foram localizados.
A arma artesanal foi apreendida e será encaminhada à Delegacia Territorial (DT) de Conceição do Coité. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.