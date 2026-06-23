Criança de 12 anos é baleada acidentalmente por adolescente na Bahia

Um menino de 12 anos foi baleado de forma acidental na zona rural de Conceição do Coité, município localizado na região sisaleira da Bahia. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira, 22, na Fazenda Balagão.



De acordo com informações da Polícia Militar, testemunhas relataram que três adolescentes encontraram uma arma artesanal dentro de uma residência. Um deles teria apontado o objeto para o alto e acionado o gatilho, mas o disparo não ocorreu inicialmente. Em seguida, ao abaixar a arma, houve o disparo acidental, que atingiu o menino, que estava sentado em um sofá a cerca de 10 metros de distância.



Após o incidente, moradores prestaram socorro imediato à vítima e a encaminharam para atendimento médico.



A criança foi atingida por um disparo na região do abdômen e da mão esquerda. O menino recebeu os primeiros atendimentos em uma unidade de saúde do município e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Estadual da Criança (HEC), em Feira de Santana.





Na manhã desta terça-feira, 23, ele foi regulado para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

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Ainda segundo a polícia, a arma pertenceria a um homem que atualmente reside em outro estado e teria deixado o artefato na residência da família. O proprietário da arma e o adolescente que manuseava o equipamento não foram localizados.

A arma artesanal foi apreendida e será encaminhada à Delegacia Territorial (DT) de Conceição do Coité. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.