Trecho da BR-116 na Bahia segue totalmente interditado após grave acidente

Siga o A TARDE no Google

O feriadão leva os baianos para as estradas e o aumento de sinistros de trânsito sempre acontece. Nesta terça-feira, um trecho da BR-116 segue completamente interditado após um grave acidente.

O trecho interditado fica na cidade de Antônio Cardoso, na Bahia. A interdição aconteceu após um grave acidente envolvendo um caminhão na noite de segunda-feira, 22.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por por volta das 23h15, no km 442 da rodovia, no sentido decrescente. Apesar da interdição total da pista, não houve registro de feridos.

Após o acidente, equipes da PRF foram acionadas e acompanham a ocorrência. No entanto, até uma última atualização, na manhã desta terça, não havia previsão para a liberação do trecho.

Feriadão nas rodovias

Durante o período de São João, entre os dias 19 e 25 de junho, às rodovias baianas têm como expectativa a circulação de 740 mil veículos nas áreas da BA-093 e BA-099, uma das principais rotas para os festejos juninas.

Na noite de sexta-feira, 19, e na manhã de sábado, 20, a BR-324, registrou fluxo intenso de veículos deixando Salvador em direção ao interior do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a BR-324 deverá registrar o maior volume de tráfego durante o período de festejos juninos.

Conforme a PRF, a expectativa é de aumento expressivo no fluxo de veículos nas BRs 324, 101, 116 e 242, principais corredores utilizados pelos motoristas que seguem em direção aos festejos juninos em diversas regiões da Bahia.