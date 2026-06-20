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Êxodo do São João: BR-324 registra fluxo intenso na saída de Salvador neste sábado

Vídeos publicados nas redes sociais mostram grandes filas de veículos parados na rodovia

Carla Melo
Por
| Atualizada em
Fluxo de veículos na BR-324 deve aumentar
Fluxo de veículos na BR-324 deve aumentar - Foto: Reprodução | Internet

Principal ligação entre Salvador e o interior baiano, a rodovia federal da Bahia, a BR-324, registrou desde as primeiras horas da manhã deste sábado, 20, um fluxo intenso de veículos.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram grandes filas de veículos parados na rodovia em direção à saída da capital baiana em período que antecede a maior festa tradicional do Nordeste.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a BR-324 deverá registrar o maior volume de tráfego durante o período de festejos juninos. A rodovia concentra tradicionalmente milhares de veículos nos dias que antecedem o São João, formando pontos de lentidão e congestionamentos, especialmente nos acessos à capital e nas proximidades de grandes centros urbanos.

A expectativa é de aumento expressivo no fluxo de veículos nas BRs 324, 101, 116 e 242, principais corredores utilizados pelos motoristas que seguem em direção aos festejos juninos em diversas regiões da Bahia.

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A BR-101 é uma das rodovias mais movimentadas durante os festejos juninos. A estrada conecta diversos municípios conhecidos pela realização de grandes festas, como Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus, destinos que anualmente atraem milhares de visitantes de todas as regiões do estado e também de outras unidades da federação.

Por possuir longos trechos de pista simples, a rodovia exige atenção redobrada dos condutores, especialmente em relação às ultrapassagens.

A BR-116 também deverá registrar aumento significativo no fluxo de veículos por ser um importante eixo logístico nacional e corredor de deslocamento interestadual. Já a BR-242, principal ligação entre Salvador e o oeste baiano, segue consolidada como uma das rodovias mais relevantes para a mobilidade durante o período junino.

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Bahia Polícia São João

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