Rodovias da Bahia têm previsão de mais de 740 mil veículos no São João

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Durante o período de São João, entre os dias 19 e 25 de junho, às rodovias baianas têm como expectativa a circulação de 740 mil veículos nas áreas da BA-093 e BA-099, uma das principais rotas para os festejos juninas.

Segundo levantamento da Bahia Norte, os dias com previsão de maior fluxo são a sexta-feira, 19, e o sábado, 20, que marcam o início do feriado prolongado. Também é esperado aumento no trânsito entre a quarta-feira, 24, e a quinta-feira, 25, data prevista de retorno às atividades.

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Fluxo das rodovias no São João

Na rodovia BA-093, a previsão é de aproximadamente 570 mil veículos no período, representando um aumento de 15,7% em relação ao ano de 2025. O dia com maior volume deve ser na sexta-feira, 19, com um tráfego de mais de 108 mil veículos.

Já na região da Linha Verde e Estrada do Coco, na BA-099, a estimativa é de receber cerca de 170 mil veículos, que devem trafegar pelos destinos durante o feriado junino.

Veja previsão de menor fluxo da Bahia Norte para o São João

Sistema BA-093 (Bahia Norte):

Sexta-feira, 19/06: até às 5h; ou a partir das 21h.

Sábado, 20/06: até às 4h; ou a partir das 20h.

Domingo, 21/06: até às 7h; ou a partir das 18h.

Segunda-feira, 22/06: até às 10h; e a partir das 20h.

Terça-feira, 23/06: Até 7h, das 10h às 16h e a partir das 18h

Quarta-feira, 24/06: Até 7h, das 12h às 16h e a partir das 18h