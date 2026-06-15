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Rodovias da Bahia têm previsão de mais de 740 mil veículos no São João

Estradas estão entre as rotas principais para os festejos juninos

Agatha Victoria Reis
Por
SALVADOR SINISTROS DE TRÂNSITO NA BAHIA AUMENTOU Na foto: Carro parado na região da Paralela Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE Data: 20/05/2024
SALVADOR SINISTROS DE TRÂNSITO NA BAHIA AUMENTOU Na foto: Carro parado na região da Paralela Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE Data: 20/05/2024 - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Durante o período de São João, entre os dias 19 e 25 de junho, às rodovias baianas têm como expectativa a circulação de 740 mil veículos nas áreas da BA-093 e BA-099, uma das principais rotas para os festejos juninas.

Segundo levantamento da Bahia Norte, os dias com previsão de maior fluxo são a sexta-feira, 19, e o sábado, 20, que marcam o início do feriado prolongado. Também é esperado aumento no trânsito entre a quarta-feira, 24, e a quinta-feira, 25, data prevista de retorno às atividades.

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Fluxo das rodovias no São João

Na rodovia BA-093, a previsão é de aproximadamente 570 mil veículos no período, representando um aumento de 15,7% em relação ao ano de 2025. O dia com maior volume deve ser na sexta-feira, 19, com um tráfego de mais de 108 mil veículos.

Já na região da Linha Verde e Estrada do Coco, na BA-099, a estimativa é de receber cerca de 170 mil veículos, que devem trafegar pelos destinos durante o feriado junino.

Veja previsão de menor fluxo da Bahia Norte para o São João

Sistema BA-093 (Bahia Norte):

  • Sexta-feira, 19/06: até às 5h; ou a partir das 21h.
  • Sábado, 20/06: até às 4h; ou a partir das 20h.
  • Domingo, 21/06: até às 7h; ou a partir das 18h.
  • Segunda-feira, 22/06: até às 10h; e a partir das 20h.
  • Terça-feira, 23/06: Até 7h, das 10h às 16h e a partir das 18h
  • Quarta-feira, 24/06: Até 7h, das 12h às 16h e a partir das 18h
  • Quinta-feira, 25/06: até às 6h; e a partir das 19h.
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