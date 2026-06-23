OPERAÇÃO
PF prende suspeito com R$ 700 mil em espécie na Bahia
Investigação da Polícia Federal apura suspeita de lavagem de dinheiro
Um homem suspeito de envolvimento com lavagem de dinheiro foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) na segunda-feira, 22, em Porto Seguro, importante destino turístico localizado no extremo sul da Bahia.
Durante a ação, os agentes apreenderam cerca de R$ 700 mil em espécie que estavam em posse do investigado. Imagens divulgadas pela corporação mostram o dinheiro organizado em pacotes compostos por cédulas de R$ 100 e R$ 200.
De acordo com a Polícia Federal, a prisão ocorreu no âmbito de uma investigação que apura a circulação de recursos financeiros sem origem comprovada. As apurações indicam possíveis práticas de ocultação e dissimulação de valores, características associadas ao crime de lavagem de dinheiro. A identidade do suspeito não foi divulgada pelas autoridades.
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Conforme as investigações, a quantia encontrada com o homem teria sido sacada pouco antes da abordagem policial e apresenta compatibilidade com operações financeiras que já estavam sendo monitoradas pelos investigadores.
Após a prisão em flagrante, o suspeito foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal em Porto Seguro, onde foi autuado. Ele permanece à disposição da Justiça enquanto o caso segue sob investigação.
Em nota, a corporação informou que as diligências continuam com o objetivo de esclarecer a origem e o destino dos valores apreendidos, além de identificar possíveis participantes do esquema investigado.