PF prende suspeito com R$ 700 mil em espécie na Bahia

Um homem suspeito de envolvimento com lavagem de dinheiro foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) na segunda-feira, 22, em Porto Seguro, importante destino turístico localizado no extremo sul da Bahia.



Durante a ação, os agentes apreenderam cerca de R$ 700 mil em espécie que estavam em posse do investigado. Imagens divulgadas pela corporação mostram o dinheiro organizado em pacotes compostos por cédulas de R$ 100 e R$ 200.



De acordo com a Polícia Federal, a prisão ocorreu no âmbito de uma investigação que apura a circulação de recursos financeiros sem origem comprovada. As apurações indicam possíveis práticas de ocultação e dissimulação de valores, características associadas ao crime de lavagem de dinheiro. A identidade do suspeito não foi divulgada pelas autoridades.



Conforme as investigações, a quantia encontrada com o homem teria sido sacada pouco antes da abordagem policial e apresenta compatibilidade com operações financeiras que já estavam sendo monitoradas pelos investigadores.



Após a prisão em flagrante, o suspeito foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal em Porto Seguro, onde foi autuado. Ele permanece à disposição da Justiça enquanto o caso segue sob investigação.



Em nota, a corporação informou que as diligências continuam com o objetivo de esclarecer a origem e o destino dos valores apreendidos, além de identificar possíveis participantes do esquema investigado.