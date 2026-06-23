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OPERAÇÃO

PF prende suspeito com R$ 700 mil em espécie na Bahia

Investigação da Polícia Federal apura suspeita de lavagem de dinheiro

Redação
Por Redação
Uma operação da Polícia Federal terminou com a prisão de um suspeito de lavagem de dinheiro em Porto Seguro. Com ele, foram encontrados R$ 700 mil em espécie. Entenda o caso.
Uma operação da Polícia Federal terminou com a prisão de um suspeito de lavagem de dinheiro em Porto Seguro. Com ele, foram encontrados R$ 700 mil em espécie. Entenda o caso. - Foto: Divulgação

Um homem suspeito de envolvimento com lavagem de dinheiro foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) na segunda-feira, 22, em Porto Seguro, importante destino turístico localizado no extremo sul da Bahia.

Durante a ação, os agentes apreenderam cerca de R$ 700 mil em espécie que estavam em posse do investigado. Imagens divulgadas pela corporação mostram o dinheiro organizado em pacotes compostos por cédulas de R$ 100 e R$ 200.

De acordo com a Polícia Federal, a prisão ocorreu no âmbito de uma investigação que apura a circulação de recursos financeiros sem origem comprovada. As apurações indicam possíveis práticas de ocultação e dissimulação de valores, características associadas ao crime de lavagem de dinheiro. A identidade do suspeito não foi divulgada pelas autoridades.

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Conforme as investigações, a quantia encontrada com o homem teria sido sacada pouco antes da abordagem policial e apresenta compatibilidade com operações financeiras que já estavam sendo monitoradas pelos investigadores.

Após a prisão em flagrante, o suspeito foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal em Porto Seguro, onde foi autuado. Ele permanece à disposição da Justiça enquanto o caso segue sob investigação.

Em nota, a corporação informou que as diligências continuam com o objetivo de esclarecer a origem e o destino dos valores apreendidos, além de identificar possíveis participantes do esquema investigado.

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Bahia PF polícia federal porto seguro

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