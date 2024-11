Criança e homem adulto morrem afogados em rios no oeste da Bahia

A criança estava acompanhada por amigas - Foto: Reprodução/TV Oeste

Dois trágicos afogamentos foram registrados no oeste da Bahia durante o último fim de semana, vitimando uma criança e um homem adulto em rios dos municípios de Xique-Xique e Angical.

No domingo, 3, em Xique-Xique, uma menina de 11 anos, identificada como Júlia Nunes de Brito, perdeu a vida ao se afogar no Rio São Francisco. A criança estava acompanhada por amigas, que pediram a um barqueiro que as levasse até uma pequena faixa de areia conhecida como Ponta da Ilha. Enquanto brincava no local, Júlia entrou na água e, em um momento de descuido, se afogou. O corpo foi retirado do rio por pescadores da área e, nesta segunda-feira, 4, liberado para sepultamento pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).



Em Angical, um outro afogamento ocorreu no sábado (2). O corpo de Adevaldo Francisco de Souza, de 42 anos, foi encontrado no rio próximo ao povoado de Santa Luzia. A vítima também foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) em Barreiras para os devidos procedimentos. Até o início da tarde de segunda-feira, ainda não havia informações sobre o horário do velório e do sepultamento de Adevaldo.