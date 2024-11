Corpo é encontrado com marcas de tiros e mãos amarradas em Salvador

Policiais constataram o fato e isolaram a área até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) - Foto: Divulgação / Google Street View

Um corpo foi encontrado com marcas de tiros e as mãos amarradas no bairro do Lobato, Subúrbio Ferroviário de Salvador, na manhã desta segunda-feira, 04. De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe da 14ª Companhia Independente (CIPM) foi acionada após moradores da região encontrarem o corpo de um homem com sinais de ferimentos na Rua Cabo Verde.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram o fato e isolaram a área até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que conduziu a perícia inicial. As circunstâncias do crime, incluindo a identidade da vítima e possíveis motivações, serão investigadas pela Polícia Civil.