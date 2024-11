Homem é preso suspeito de matar irmão a facadas na Bahia

Caso aconteceu em Santo Sé - Foto: Reprodução | Prefeitura de Sento Sé

Um homem de 42 anos, identificado como Diogo Vinicius da Silva, foi preso suspeito de matar o próprio irmão a facadas, no município de Sento Sé, no norte da Bahia, no sábado, 2. O caso aconteceu no bairro Elias Alves.

Diogo Vinicius da Silva é suspeito de matar irmão | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Veja também:

>>>Jovem de 23 anos é morto a tiros durante paredão no interior da Bahia

>>>Baiano desaparece após viajar para São Paulo em busca de emprego

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a vítima tinha entrado em luta corporal com o autor do crime, quando foi esfaqueado. Ambos foram socorridos por populares até a unidade de saúde, mas Diogo não resistiu.

>>>Jovem de 27 anos morre em acidente de moto na Bahia

>>>Homem é executado a tiros próximo a policlínica em Feira de Santana

Foram expedidas as guias periciais para perícia e remoção do corpo. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Sento Sé.