Jogador morre ao ser atingido por raio em partida; relembre casos no Brasil

Uma tragédia abalou o futebol peruano neste domingo, 3, quando o jogador José Hugo de la Cruz Meza, de 39 anos, morreu após ser atingido por um raio durante uma partida entre Juventud Bellavista e Familia Chocca.

O incidente ocorreu em Coto Coto, na cidade de Huancayo, e também deixou outros três jogadores feridos. O goleiro Juan Choca foi internado em estado grave, enquanto Erick Estiven Ccente Cuyllor, de 19 anos, Joshep Gustavo Pariona Chocca, de 16, e Cristian César Pituy Cahuana, de 24, permanecem em observação no hospital Carrión.

A partida havia sido interrompida devido ao mau tempo. Logo após a suspensão, o raio atingiu o gramado, provocando pânico entre os presentes e ferindo os jogadores.

Casos semelhantes no Brasil

Casos de raios atingindo jogadores não são inéditos no futebol e já ocorreram em gramados brasileiros. Em 27 de outubro de 1999, Adriano, jogador do Figueirense, foi atingido por um raio durante um jogo-treino contra o São Paulo no Centro de Treinamento da equipe paulista, localizado na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Felizmente, Adriano escapou ileso e foi levado a um hospital por precaução. O incidente trouxe à tona um caso anterior, ocorrido no mesmo CT: em 1996, o preparador físico Altair Ramos quase perdeu a vida após ser atingido por um raio durante um treinamento. Na época, Altair foi dado como morto, mas milagrosamente sobreviveu.

Outro episódio marcante ocorreu em 15 de setembro de 1983, quando um treino do Palmeiras no antigo Parque Antártica, atual Allianz Parque, foi interrompido por um raio que atingiu o campo. Diversos jogadores e o técnico foram derrubados pela forte descarga elétrica, e o jogador Carlos Alberto Borges precisou ser reanimado pelo médico. O caso gerou grande comoção e aumentou as discussões sobre segurança em campos de futebol.