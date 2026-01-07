ACIDENTE
Criança morre em rede após ser atingida por pilastra de concreto
Estrutura desabou e atingiu a vítima na cabeça
Por Luiza Nascimento
Uma criança de nove anos morreu, nesta terça-feira, 6, após ser atingida por uma pilastra de concreto. O acidente aconteceu no bairro América, no município Aracaju, em Sergipe.
De acordo com relatos de moradores que presenciaram a cena, o menino brincava em uma rede quando a estrutura caiu e o atingiu na cabeça.
Criança morreu no local
Leia Também:
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado mas, ao chegar ao local, já encontrou a vítima sem vida.
Em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) e a equipe de Criminalística realizaram dos procedimentos cabíveis.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes