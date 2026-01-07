Criança morre em rede após ser atingida por pilastra de concreto

- Foto: Reprodução/Cidade Alerta

Uma criança de nove anos morreu, nesta terça-feira, 6, após ser atingida por uma pilastra de concreto. O acidente aconteceu no bairro América, no município Aracaju, em Sergipe.

De acordo com relatos de moradores que presenciaram a cena, o menino brincava em uma rede quando a estrutura caiu e o atingiu na cabeça.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Criança morreu no local

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado mas, ao chegar ao local, já encontrou a vítima sem vida.

Em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) e a equipe de Criminalística realizaram dos procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.