Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACIDENTE

Criança morre em rede após ser atingida por pilastra de concreto

Estrutura desabou e atingiu a vítima na cabeça

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

07/01/2026 - 8:27 h
Imagem ilustrativa da imagem Criança morre em rede após ser atingida por pilastra de concreto
-

Uma criança de nove anos morreu, nesta terça-feira, 6, após ser atingida por uma pilastra de concreto. O acidente aconteceu no bairro América, no município Aracaju, em Sergipe.

De acordo com relatos de moradores que presenciaram a cena, o menino brincava em uma rede quando a estrutura caiu e o atingiu na cabeça.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Criança morreu no local

Leia Também:

Corpo de criança de 2 anos é encontrado em rio na Bahia
Homem desaparece ao tentar salvar crianças de afogamento na Bahia
Criança é 11ª vítima fatal de acidente trágico no Sul da Bahia

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado mas, ao chegar ao local, já encontrou a vítima sem vida.

Em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) e a equipe de Criminalística realizaram dos procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente aracaju criança investigação Segurança sergipe

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Socorrista é golpeado na cabeça com facão após discussão na Bahia

Play

Hilton Coelho queima bandeira dos EUA em protesto; assista

Play

Homem a cavalo escapa de raio na Bahia, após animal recuar; vídeo

Play

Vídeo mostra impacto forte do atropelamento de pintores em Guarajuba

x