Corpo de criança de 2 anos é encontrado em rio na Bahia

Uma criança de dois anos que estava desaparecida foi encontrada morta, na manhã deste sábado, 3, em Ilhéus, no sul da Bahia. O corpo de Alex Júnior Santos do Nascimento estava em um rio, próximo à casa da família.

Segundo informações da Polícia Civil enviadas ao portal A TARDE, a vítima tinha indícios de afogamento. O menino estava desaparecido desde sexta-feira, 2, quando foi visto pela última vez por volta de 12h, no bairro Teotônio Vilela.

Desde que Alex sumiu, familiares e vizinhos se mobilizaram nas buscas. Um dos homens envolvidos na procura localizou o corpo. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Ilhéus.

Sobre o desaparecimento

De acordo com informações da família, a criança estava brincando na frente da casa em que morava, apenas de cueca, quando a mãe se ausentou por alguns instantes. Ao retornar, ela não encontrou mais o filho e pediu ajuda dos vizinhos.