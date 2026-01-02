BAHIA
Empresário se afoga e morre em momento de lazer no sudoeste da Bahia
Corpo dele foi encontrado uma profundidade de cerca de 12 metros
Por João Grassi
Um empresário identificado como Jonadabe Morbeck Araújo morreu afogado no Rio de Contas, no município de Jequié, no sudoeste da Bahia, na noite da quinta-feira, 1º. O corpo dele, no entanto, foi localizado nesta sexta-feira, 2.
Jonadabe foi encontrado morto uma profundidade de cerca de 12 metros. De acordo com a TV Sudoeste, o empresário estava em um momento de lazer quando a lancha que estava se desprendeu de um píer.
Conforme testemunhas relataram, ao perceber que a embarcação estava à deriva, o empresário entrou na água na tentativa de alcançá-la e não retornou. Familiares e amigos que estavam no local começaram as buscas, mas não o encontraram. O Corpo de Bombeiros foi acionado para dar apoio.
Buscas interrompidas
Devido ao fato do episódio ter ocorrido durante a noite, as buscas subaquáticas precisaram ser interrompidas por questões de segurança. Os trabalhos foram retomados na manhã desta sexta-feira, quando Jonadabe foi achado sem vida.
O corpo de Jonadabe foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.
