BAHIA
BAHIA

Empresário se afoga e morre em momento de lazer no sudoeste da Bahia

Corpo dele foi encontrado uma profundidade de cerca de 12 metros

João Grassi

Por João Grassi

02/01/2026 - 16:20 h
Jonadabe Morbeck Araújo
Jonadabe Morbeck Araújo -

Um empresário identificado como Jonadabe Morbeck Araújo morreu afogado no Rio de Contas, no município de Jequié, no sudoeste da Bahia, na noite da quinta-feira, 1º. O corpo dele, no entanto, foi localizado nesta sexta-feira, 2.

Jonadabe foi encontrado morto uma profundidade de cerca de 12 metros. De acordo com a TV Sudoeste, o empresário estava em um momento de lazer quando a lancha que estava se desprendeu de um píer.

Conforme testemunhas relataram, ao perceber que a embarcação estava à deriva, o empresário entrou na água na tentativa de alcançá-la e não retornou. Familiares e amigos que estavam no local começaram as buscas, mas não o encontraram. O Corpo de Bombeiros foi acionado para dar apoio.

Buscas interrompidas

Devido ao fato do episódio ter ocorrido durante a noite, as buscas subaquáticas precisaram ser interrompidas por questões de segurança. Os trabalhos foram retomados na manhã desta sexta-feira, quando Jonadabe foi achado sem vida.

O corpo de Jonadabe foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

x