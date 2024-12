Criminosos fazem refém em Santo Amaro e um morre em confronto

Até o momento, mais de 160 mandados de prisão foram cumpridos - Foto: Divulgação

A 14ª fase da Operação 'Unum Corpus' tem desarticulado grupos ligados a crimes violentos, o que tem envolvido um trabalho de inteligência da Polícia Civil (PC-BA). Nesta manhã de quinta-feira,12, na cidade de Santo Amaro, no interior da Bahia, agentes precisaram negociar com indivíduos periculosos para a liberação de uma refém.

Em conversa com o Grupo A TARDE, a Delegada Rogéria Araújo disse que foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão contra quatro homens no município, todos envolvidos com tráfico de drogas e homicídio.

Ao avistarem as equipes da Polícia Civil, os criminosos iniciaram um confronto armado com os agentes e levaram a pior. "Um desses elementos morreu e três deles invadiram uma residência, onde mantiveram uma mulher como refém", iniciou.

Segundo a delegada, a vítima foi liberada do cárcere com segurança. "As equipes que lá estavam conseguiram negociar e liberar essa pessoa. Os três foram conduzidos para a delegacia de Santo Amaro, onde estão sendo atuados em flagrante lá na região", finalizou.

O agentes seguem nas ruas. Ao todo, nessa fase da operação, a Polícia Civil já prendeu ao menos 200 suspeitos. Somadas as 13 fases anteriores, a Operação Unum Corpus já resultou na prisão de mais de 2.500 suspeitos, na apreensão de 420 armas de fogo e no cumprimento de mais de 2.211 mandados de busca e apreensão.

A operação conta com o apoio estratégico do Departamento de Inteligência Policial (DIP), que utiliza tecnologias avançadas para identificar e monitorar as ações de criminosos.

As ações de inteligência empregadas na atividade investigativa reafirmam a importância de uma atuação coordenada e contínua no combate ao crime organizado.

