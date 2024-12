Delegado diz que prisões vão impactar na redução de crimes

Até o momento, mais de 160 mandados de prisão foram cumpridos - Foto: Divulgação | Ascom - PC

A Polícia Civil deflagrou a 14ª fase da Operação Unum Corpus, na manhã desta quinta-feira, 12, em diversas cidades do estado, na capital e na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo o delegado Arthur Gallas, diretor do Departamentos de Polícia do Interior (Depin) e da Polícia Metropolitana (Depom), houve prisões de casos como estupro, homícidio e envolvimento com tráfico de drogas.

Leia mais:

>> IPTU de Salvador vai ter reajuste em 2025; confira percentual

>> Governo Jerônimo oficializa mudanças de secretariados

>> Pesquisadora e ativista baiana é alvo de racismo religioso no Ceará

“Tem alguns presos relevantes voltados a esses envolvimentos com homicídios e tráfico de drogas, notadamente na região metropolitana de Salvador, onde a Polícia Civil é mais próxima do judiciário. Em Salvador também a gente alcançou alguns alvos relevantes que vão impactar até na redução de crimes que acontecem nessas localidades”, relatou Gallas.

O delegado destacou que a ação afeta o crime organizado, mas é focada no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão.

“O trabalho de inteligência e integração tem sido feito não só pela Secretaria de Segurança Pública e as suas instituições subordinadas, como também pela Secretaria de Administração Prisional. A integração tem levado a esses resultados. Esse trabalho atinge o crime organizado, mas a gente cumpre muito mais os mandados que nós temos levantado durante esse período. São os casos que estão em andamento nas delegacias, nós reunimos todos e cumprimos nessas fases da Operação Unum Corpus. Acaba afetando o crime organizado, mas não é ação diretamente contra o crime organizado”, explica.

Até o momento, mais de 160 mandados de prisão foram cumpridos, com a prisão de diversos criminosos de alta periculosidade. Somadas as 13 fases anteriores, a Operação Unum Corpus já resultou na prisão de mais de 2.539 suspeitos, na apreensão de 420 armas de fogo e no cumprimento de mais de 2.211 mandados de busca e apreensão.