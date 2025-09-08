Menu
HOME > BAHIA
BAHIA

Curso “Garimpo Legal” busca profissionalizar a atividade garimpeira na Bahia

Atividade é a principal fonte de renda de muitas famílias baianas

Redação

Por Redação

08/09/2025 - 18:32 h | Atualizada em 08/09/2025 - 20:13
Garimpeiros dos municípios de Novo Horizonte e Ibitiara se reuniram
-

Garimpeiros dos municípios de Novo Horizonte e Ibitiara começaram, nesta semana, a participar do curso “Garimpo Legal: Formação para o Desenvolvimento Sustentável da Atividade Garimpeira”, promovido pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) em parceria com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

A iniciativa, inédita no estado, pretende regularizar, profissionalizar e tornar mais sustentável a atividade garimpeira, que ainda é a principal fonte de renda de muitas famílias baianas.

As primeiras turmas terão início nesta terça-feira (9), com trabalhadores da Cooperativa de Garimpeiros de Novo Horizonte (Cooperganh), e seguem até a quarta (10) com a Cooperativa dos Agricultores e Garimpeiros de Ibitiara (Coopagibi).

Os certificados serão entregues durante a Exposibram 2025, maior evento de mineração da América Latina, que acontece entre 27 e 30 de outubro, em Salvador.

Formação e conteúdo

O curso oferece uma abordagem ampla, que vai da gestão e organização do trabalho até a legislação e boas práticas ambientais. Entre os temas tratados estão:

  • controle de custos e cooperativismo;
  • uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);
  • recuperação de áreas degradadas;
  • uso responsável da água;
  • práticas sustentáveis no garimpo.

Também estão no programa noções de legislação mineral, ambiental e trabalhista, além da relação com órgãos reguladores como a Agência Nacional de Mineração (ANM), o Inema e o Ibama.

Leia Também:

Romaria de Bom Jesus da Lapa é reconhecida como patrimônio nacional
Cisternas transformam vidas no semiárido e tiram famílias da fome
Temporada 2025 promete: Bahia vira destino quente dos grandes cruzeiros

As aulas são ministradas por técnicos da CBPM e da Setre, incluindo a geóloga Rejane Luciano e o gerente financeiro Romero Cordeiro.

Segurança e legalidade

Além da formação, a CBPM vai assinar convênios com as cooperativas para disponibilizar áreas já identificadas com potencial de ouro, garantindo que os garimpeiros possam atuar dentro da legalidade.

O presidente da companhia, Henrique Carballal, ressaltou que o acordo terá critérios rígidos, como a proibição de trabalho infantil e de abusos sexuais, além da exigência de práticas que preservem o meio ambiente e respeitem comunidades locais.

“A atividade garimpeira é uma realidade e fonte de subsistência para muitas famílias. Nosso objetivo é assegurar que esses trabalhadores sejam reconhecidos e possam atuar dentro da lei”, afirmou Carballal.

O secretário estadual do Trabalho, Augusto Vasconcelos, reforçou que o curso representa um passo importante para a valorização e proteção dos garimpeiros.

“São trabalhadores que, em geral, têm poucas fontes de renda. Essa certificação vai ampliar oportunidades e garantir melhores condições de sustento para suas famílias”, destacou.

