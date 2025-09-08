Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIDA NOVA

Cisternas transformam vidas no semiárido e tiram famílias da fome

Reportagem mostra como o programa de cisternas garante água, produção e dignidade no semiárido brasileiro

Miriam Hermes

Por Miriam Hermes

08/09/2025 - 7:26 h
Até 2024, programa ASA e governo federal construíram mais de 1,3 milhão de cisternas
Até 2024, programa ASA e governo federal construíram mais de 1,3 milhão de cisternas -

“Não dá nem pra comparar o antes e o depois das cisternas”, afirmou a produtora rural Nely Dantas da Silva, 58 anos, moradora da Fazendinha Lagoa Comprida, zona rural de Malhada de Pedras. “A gente tinha que buscar água 8 km longe de casa e hoje a gente tem água em casa não só pra beber, mas também pra plantar nossas comidas e criar alguns animais”, complementou.

Sem esconder a satisfação com a “nova vida”, ela lembrou que há mais de 10 anos ganhou a 1ª cisterna, de 16 mil litros para necessidades da família. E há mais de oito anos foi agraciada com a 2ª cisterna, de 52 litros que é utilizada para dessedentar animais e cultivar alimentos com pequena irrigação.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ao se alimentar com a própria produção e consumir água boa, as famílias do semiárido estão mais saudáveis e também saindo do mapa da fome, somando uma junção de esforços entre iniciativas privadas e públicas. Além das cisternas, as ações incluem capacitação e assistência técnica (fomento rural), refletindo na qualidade de vida.

Leia Também:

Homem morre após carro colidir com carreta e ficar destruído
Empresas são flagradas furtando energia em Riachão do Jacuípe
Barco lotado atinge canoa com crianças e causa pânico em Madre de Deus

Na última temporada, as chuvas na região semiárida da Bahia ficaram abaixo da média, provocando secas em diferentes graus em 85% do território baiano, conforme última divulgação do Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas (Ana). “Nossa sorte é que temos as cisternas, com água boa”, afirmou a produtora Nely da Silva, acrescentando, que a esperança é a chuva chegar até final de outubro e início de novembro.

Segundo a diretora do Departamento de Promoção da Inclusão Produtiva Rural e Acesso à Água do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Camile Sahb, os impactos das mudanças climáticas atingem com mais intensidade a população pobre, tanto nas secas, quanto nas enchentes.

Para ela a junção das forças traz resultados efetivos e muda o conceito sobre o semiárido brasileiro. “Estamos desenvolvendo condições para estimular a convivência com a seca”, salientou, asseverando que com o apoio necessário a população tem vida digna na região.

Até 2024 a Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) e o governo federal tinham construído mais de 1,3 milhão de cisternas, principalmente nos estados do Nordeste. Na Bahia já foram construídas 374.871 cisternas em toda a história do programa.

Nos locais de clima semiárido não chove por cerca de seis meses consecutivos, representando dificuldades recorrentes para sobrevivência da população neste período.

Tecnologias sociais

Chuvas no semiárido da Bahia ficaram abaixo da média
Chuvas no semiárido da Bahia ficaram abaixo da média | Foto: Divulgação Sudec/BA

O programa das cisternas “veio democratizar o armazenamento das águas das chuvas”, disse o membro da coordenação executiva da ASA Bahia e da ASA Brasil, Naidison de Baptista Quintella. Ele destacou que, “historicamente no semiárido os grandes produtores sempre tiveram apoio estatal para construir barragens e aguadas nas propriedades para reservar as águas das chuvas para meses de seca”.

Tudo começou em 1999 através da ASA com o Programa 1 Milhão de Cisternas (P1MC) para construção dos reservatórios de 16 mil litros e, a partir de 2003 passou a integrar as ações do governo federal, com ampliação dos modelos de captação da água da chuva e opção também para reservatórios maiores. Quintella observou que para atender a atual demanda, ainda são necessárias mais 800 mil cisternas para as regiões secas e enfatizou que o trabalho integrado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agricultura familiar água Bahia cisternas fome Nordeste semiárido sustentabilidade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Até 2024, programa ASA e governo federal construíram mais de 1,3 milhão de cisternas
Play

Jerônimo convoca população para ato contra PEC da Blindagem em Salvador

Até 2024, programa ASA e governo federal construíram mais de 1,3 milhão de cisternas
Play

Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

Até 2024, programa ASA e governo federal construíram mais de 1,3 milhão de cisternas
Play

Revolta em Catu: prefeitura exibe filme com sexo em evento Infantil

Até 2024, programa ASA e governo federal construíram mais de 1,3 milhão de cisternas
Play

Vídeo: explosão de grandes proporções assusta moradores de Valença

x