Cisternas transformam vidas no semiárido e tiram famílias da fome

Até 2024, programa ASA e governo federal construíram mais de 1,3 milhão de cisternas - Foto: Divulgação Sudec/BA

“Não dá nem pra comparar o antes e o depois das cisternas”, afirmou a produtora rural Nely Dantas da Silva, 58 anos, moradora da Fazendinha Lagoa Comprida, zona rural de Malhada de Pedras. “A gente tinha que buscar água 8 km longe de casa e hoje a gente tem água em casa não só pra beber, mas também pra plantar nossas comidas e criar alguns animais”, complementou.

Sem esconder a satisfação com a “nova vida”, ela lembrou que há mais de 10 anos ganhou a 1ª cisterna, de 16 mil litros para necessidades da família. E há mais de oito anos foi agraciada com a 2ª cisterna, de 52 litros que é utilizada para dessedentar animais e cultivar alimentos com pequena irrigação.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao se alimentar com a própria produção e consumir água boa, as famílias do semiárido estão mais saudáveis e também saindo do mapa da fome, somando uma junção de esforços entre iniciativas privadas e públicas. Além das cisternas, as ações incluem capacitação e assistência técnica (fomento rural), refletindo na qualidade de vida.

Na última temporada, as chuvas na região semiárida da Bahia ficaram abaixo da média, provocando secas em diferentes graus em 85% do território baiano, conforme última divulgação do Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas (Ana). “Nossa sorte é que temos as cisternas, com água boa”, afirmou a produtora Nely da Silva, acrescentando, que a esperança é a chuva chegar até final de outubro e início de novembro.

Segundo a diretora do Departamento de Promoção da Inclusão Produtiva Rural e Acesso à Água do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Camile Sahb, os impactos das mudanças climáticas atingem com mais intensidade a população pobre, tanto nas secas, quanto nas enchentes.

Para ela a junção das forças traz resultados efetivos e muda o conceito sobre o semiárido brasileiro. “Estamos desenvolvendo condições para estimular a convivência com a seca”, salientou, asseverando que com o apoio necessário a população tem vida digna na região.

Até 2024 a Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) e o governo federal tinham construído mais de 1,3 milhão de cisternas, principalmente nos estados do Nordeste. Na Bahia já foram construídas 374.871 cisternas em toda a história do programa.

Nos locais de clima semiárido não chove por cerca de seis meses consecutivos, representando dificuldades recorrentes para sobrevivência da população neste período.

Tecnologias sociais

Chuvas no semiárido da Bahia ficaram abaixo da média | Foto: Divulgação Sudec/BA

O programa das cisternas “veio democratizar o armazenamento das águas das chuvas”, disse o membro da coordenação executiva da ASA Bahia e da ASA Brasil, Naidison de Baptista Quintella. Ele destacou que, “historicamente no semiárido os grandes produtores sempre tiveram apoio estatal para construir barragens e aguadas nas propriedades para reservar as águas das chuvas para meses de seca”.

Tudo começou em 1999 através da ASA com o Programa 1 Milhão de Cisternas (P1MC) para construção dos reservatórios de 16 mil litros e, a partir de 2003 passou a integrar as ações do governo federal, com ampliação dos modelos de captação da água da chuva e opção também para reservatórios maiores. Quintella observou que para atender a atual demanda, ainda são necessárias mais 800 mil cisternas para as regiões secas e enfatizou que o trabalho integrado.