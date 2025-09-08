Homem morre após carro colidir com carreta e ficar destruído

Local onde ocorreu o acidente na BR-116 em Nova Itarana - Foto: Divulgação | PRF

Um grave acidente que aconteceu na cidade de Nova Itarana, no interior da Bahia, no km 570 da BR - 116 deixou uma pessoa morta. A vítima foi identificada como Charles Eduardo Ribeiro dos Santos que morreu no local do acidente.

O motorista do caminhão não teve ferimentos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão frontal entre os veículos. O trecho da rodovia ficou interditado cerca de 4 horas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização dos procedimentos legais e posteriormente ser liberado para o sepultamento.