BAHIA

Homem morre após carro colidir com carreta e ficar destruído

Segundo a PRF, houve uma colisão entre um carro de passeio e um caminhão

Redação

Por Redação

08/09/2025 - 6:41 h
Local onde ocorreu o acidente na BR-116 em Nova Itarana
Local onde ocorreu o acidente na BR-116 em Nova Itarana

Um grave acidente que aconteceu na cidade de Nova Itarana, no interior da Bahia, no km 570 da BR - 116 deixou uma pessoa morta. A vítima foi identificada como Charles Eduardo Ribeiro dos Santos que morreu no local do acidente.

O motorista do caminhão não teve ferimentos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão frontal entre os veículos. O trecho da rodovia ficou interditado cerca de 4 horas.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização dos procedimentos legais e posteriormente ser liberado para o sepultamento.

x