Homem morre após carro colidir com carreta e ficar destruído
Segundo a PRF, houve uma colisão entre um carro de passeio e um caminhão
Por Redação
Um grave acidente que aconteceu na cidade de Nova Itarana, no interior da Bahia, no km 570 da BR - 116 deixou uma pessoa morta. A vítima foi identificada como Charles Eduardo Ribeiro dos Santos que morreu no local do acidente.
O motorista do caminhão não teve ferimentos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão frontal entre os veículos. O trecho da rodovia ficou interditado cerca de 4 horas.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização dos procedimentos legais e posteriormente ser liberado para o sepultamento.
