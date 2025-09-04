Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACIDENTE GRAVE

Ônibus bate em prédio e deixa 12 feridos em Salvador; veja vídeo

Dois dos feridos estão em estado grave

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

04/09/2025 - 23:05 h
Dois feridos estão em estado grave
Dois feridos estão em estado grave -

Um acidente grave envolvendo um ônibus deixou 12 pessoas feridas no bairro da Boca da Mata, em Salvador, nesta quinta-feira, 4. O coletivo bateu em um prédio ao lado de um ponto de ônibus da região.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), a colisão comprometeu parte da estrutura, atingindo um pilar e uma viga. A área foi isolada o coletivo não pode ainda ser retirado devido ao risco de desabamento da estrutura.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuaram no resgate e prestaram atendimento a algumas vítimas ainda no local e foram liberadas. Outras, precisaram ser encaminhadas para hospitais da capital e, segundo a corporação, duas delas estão em estado grave.

Não se sabe ainda quantos feridos estavam no ônibus e quantos estavam no ponto de ônibus. Em imagens recebidas pelo Portal A TARDE, é possível ver um rodoviários ferido ao solo.

Imagem ilustrativa da imagem Ônibus bate em prédio e deixa 12 feridos em Salvador; veja vídeo
| Foto: Reprodução redes sociais

O coletivo fazia a linha 1704 — Boca da Mata x Terminal Águas Claras. Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) comunicou que acompanha a ocorrência e enviou equipes ao local para monitorar a situação.

Possível motivação

Ainda não é possível confirmar o que motivou o acidente, mas, segundo relatos de pessoas que estavam no momento, a barra de direção do veículo teria quebrado, o motorista perdeu o controle e não teria conseguido conseguiu frear.

Testemunhas contaram ainda que alguns passageiros se preparavam para descer quando o motorista perdeu o controle da direção.

O caso será investigado.

Leia Também:

Transporte em Salvador terá esquema especial no 7 de Setembro
Salvador realiza mutirão para adequação de nome e gênero de pessoas trans
Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente Bahia Boca da Mata bombeiros feridos ônibus prédio Salvador samu Semob

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dois feridos estão em estado grave
Play

Vídeo: ferro-velho é interditado por receptar cabos roubados em Salvador

Dois feridos estão em estado grave
Play

Corpo de jovem desaparecido é encontrado na praia de Amaralina

Dois feridos estão em estado grave
Play

Bombeiros retomam buscas de jovem desaparecido na praia de Amaralina

Dois feridos estão em estado grave
Play

Batida com três carros deixa uma pessoa ferida na Av. Tancredo Neves

x