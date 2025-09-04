Ônibus bate em prédio e deixa 12 feridos em Salvador; veja vídeo

Dois feridos estão em estado grave - Foto: Reprodução Notícias Cajazeiras

Um acidente grave envolvendo um ônibus deixou 12 pessoas feridas no bairro da Boca da Mata, em Salvador, nesta quinta-feira, 4. O coletivo bateu em um prédio ao lado de um ponto de ônibus da região.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), a colisão comprometeu parte da estrutura, atingindo um pilar e uma viga. A área foi isolada o coletivo não pode ainda ser retirado devido ao risco de desabamento da estrutura.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuaram no resgate e prestaram atendimento a algumas vítimas ainda no local e foram liberadas. Outras, precisaram ser encaminhadas para hospitais da capital e, segundo a corporação, duas delas estão em estado grave.

Não se sabe ainda quantos feridos estavam no ônibus e quantos estavam no ponto de ônibus. Em imagens recebidas pelo Portal A TARDE, é possível ver um rodoviários ferido ao solo.

O coletivo fazia a linha 1704 — Boca da Mata x Terminal Águas Claras. Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) comunicou que acompanha a ocorrência e enviou equipes ao local para monitorar a situação.

Possível motivação

Ainda não é possível confirmar o que motivou o acidente, mas, segundo relatos de pessoas que estavam no momento, a barra de direção do veículo teria quebrado, o motorista perdeu o controle e não teria conseguido conseguiu frear.

Testemunhas contaram ainda que alguns passageiros se preparavam para descer quando o motorista perdeu o controle da direção.

O caso será investigado.