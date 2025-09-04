Transporte em Salvador terá esquema especial no 7 de Setembro

Semob recomenda que os usuários fiquem atentos às mudanças - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

A celebração do 7 de Setembro em Salvador, marcada para o próximo domingo, contará com uma operação especial de transporte organizada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

O objetivo é garantir fluidez no deslocamento de quem pretende acompanhar os festejos no Centro da cidade, onde haverá bloqueios e alterações no tráfego desde as primeiras horas da manhã.

Para atender à demanda extra, 16 ônibus da frota reguladora estarão de prontidão a partir das 13h, posicionados estrategicamente nas estações da Lapa, Pirajá, Acesso Norte e Águas Claras. Além disso, 18 linhas que ligam diversos bairros à região central funcionarão em esquema diferenciado entre 7h e 18h.

Entre as linhas que terão reforço estão: Itapuã x Lapa (1005), IAPI x Lapa (0417), Aeroporto x Sé/Lapa (1001), Aeroporto x Sé via Garibaldi (1035), Boca da Mata x Lapa (1413), Fazenda Coutos x Lapa (1533), Paripe x Baixa dos Sapateiros (1606), Rio Sena x Lapa (1628), Base Naval x Lapa (1651), entre outras.

Interdições e mudanças de itinerário

As vias do entorno do Campo Grande, palco do desfile, serão interditadas a partir das 5h. Por isso, os coletivos que circulam nessas áreas terão de seguir por rotas alternativas.

Linha 1035 – Aeroporto x Praça da Sé (via Garibaldi): deixará de passar pelo Vale do Canela e Campo Grande, seguindo pela Av. Contorno até a Praça Cairu antes de retomar seu trajeto.

Linha 0152 – Lapa x Barbalho/Ondina: fará um percurso mais longo, passando por Nazaré, Joana Angélica, Tororó, Barris e Vasco da Gama até retornar ao caminho regular.

Também haverá desvios para coletivos que saem do Corredor da Vitória, do Garcia, da Garibaldi, da Rua João das Botas, do Politeama e da Av. Centenário, todos com ajustes para acessar pontos como Comércio, Campo Grande, Barra, Joana Angélica e Sé.

Outro ponto importante é a interdição da Ladeira da Montanha, também a partir das 5h. Com isso, linhas que partem do Comércio em direção ao Campo Grande, Estação da Lapa, Anita Garibaldi e Barra precisarão circular pela Av. Contorno e pelo Vale do Canela.

Orientação ao público

A Semob recomenda que os usuários fiquem atentos às mudanças e programem seus deslocamentos com antecedência, já que os ajustes visam dar suporte ao grande fluxo esperado para a data. Os trajetos completos de cada linha durante o período do desfile podem ser consultados junto à secretaria.