SALVADOR

Trânsito trava na Paralela após colisão entre moto e carro na LIP

Ocorrência aconteceu no horário de maior movimento e congestionou a Avenida Paralela sentido Centro

04/09/2025 - 13:41 h
Condutor da moto caiu no solo e aguardou atendimento médico no local
Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro provocou transtornos no trânsito da Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), um dos principais entroncamentos de acesso à Avenida Paralela, em Salvador, no fim da manhã desta quinta-feira, por volta das 13h.

De acordo com relatos de leitores do A TARDE, que registraram a ocorrência, a colisão aconteceu quando o motociclista tentou realizar uma conversão e acabou sendo atingido pelo veículo.

O condutor da moto caiu no solo e aguardou atendimento médico no local. A situação gerou lentidão no tráfego da região, especialmente no sentido Centro da cidade, com engarrafamento que se estendeu até o viaduto de acesso ao bairro do Imbuí.

acidente LIP paralela Salvador Trânsito

