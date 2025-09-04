SALVADOR
Trânsito trava na Paralela após colisão entre moto e carro na LIP
Ocorrência aconteceu no horário de maior movimento e congestionou a Avenida Paralela sentido Centro
Por Redação
Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro provocou transtornos no trânsito da Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), um dos principais entroncamentos de acesso à Avenida Paralela, em Salvador, no fim da manhã desta quinta-feira, por volta das 13h.
De acordo com relatos de leitores do A TARDE, que registraram a ocorrência, a colisão aconteceu quando o motociclista tentou realizar uma conversão e acabou sendo atingido pelo veículo.
O condutor da moto caiu no solo e aguardou atendimento médico no local. A situação gerou lentidão no tráfego da região, especialmente no sentido Centro da cidade, com engarrafamento que se estendeu até o viaduto de acesso ao bairro do Imbuí.
