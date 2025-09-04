SALVADOR
Dois policiais ficam gravemente feridos após viatura bater em poste
Situação aconteceu próximo a estação de metrô Pituaçu, em Salvador
Um acidente envolvendo uma viatura da PM, que aconteceu nesta quinta-feira, 4, na Avenida Gal Costa, deixou quatro policiais feridos. O caso aconteceu próximo da Estação de metrô Pituaçu.
De acordo com a PM, dois agentes foram socorridos em estado grave por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).
Os policiais são lotados no Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe). Não há informações sobre as causas do acidente.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas foi levada pelo Grupamento Aéreo (Graer) para o Hospital do Subúrbio e o outro socorrido pelo SAMU para os os hospitais Geral do Estado e Roberto Santos. Apesar da gravidade, o trânsito na região não foi bloqueado.
