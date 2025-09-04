Menu
SALVADOR
SALVADOR

Dois policiais ficam gravemente feridos após viatura bater em poste

Situação aconteceu próximo a estação de metrô Pituaçu, em Salvador

Redação

Por Redação

04/09/2025 - 12:42 h | Atualizada em 04/09/2025 - 12:54
Viatura ficou a parte da frente destruída
Um acidente envolvendo uma viatura da PM, que aconteceu nesta quinta-feira, 4, na Avenida Gal Costa, deixou quatro policiais feridos. O caso aconteceu próximo da Estação de metrô Pituaçu.

De acordo com a PM, dois agentes foram socorridos em estado grave por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

Os policiais são lotados no Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe). Não há informações sobre as causas do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas foi levada pelo Grupamento Aéreo (Graer) para o Hospital do Subúrbio e o outro socorrido pelo SAMU para os os hospitais Geral do Estado e Roberto Santos. Apesar da gravidade, o trânsito na região não foi bloqueado.

x