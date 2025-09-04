Dois policiais ficam gravemente feridos após viatura bater em poste

Viatura ficou a parte da frente destruída - Foto: Reprodução | TV Bahia

Um acidente envolvendo uma viatura da PM, que aconteceu nesta quinta-feira, 4, na Avenida Gal Costa, deixou quatro policiais feridos. O caso aconteceu próximo da Estação de metrô Pituaçu.

De acordo com a PM, dois agentes foram socorridos em estado grave por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os policiais são lotados no Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe). Não há informações sobre as causas do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas foi levada pelo Grupamento Aéreo (Graer) para o Hospital do Subúrbio e o outro socorrido pelo SAMU para os os hospitais Geral do Estado e Roberto Santos. Apesar da gravidade, o trânsito na região não foi bloqueado.