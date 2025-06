Curso gratuito em Cajazeiras oferece formação em áreas digitais

Curso em Cajazeiras oferece formação em marketing digital e redes sociais - Foto: Divulgação

No próximo sábado, 31 de maio, Cajazeiras recebe a oficina "Criando Minha Oportunidade", uma ação gratuita voltada para quem quer aprender a usar o marketing digital e as redes sociais de forma prática e estratégica. A atividade começa às 8h, no Grau Técnico, na Estrada da Paciência — em frente às Lojas Americanas e ao lado da Emergência de Cajazeiras 8.

Podem participar moradores a partir dos 16 anos. O foco é ajudar empreendedores, prestadores de serviço e pessoas que usam as redes sociais para divulgar seus trabalhos.

A aula será ministrada pelo jornalista Daniel Silva. Serão 4 horas de duração, com conteúdos teóricos e práticos, e ao final os participantes recebem certificado de conclusão. As inscrições são gratuitas, estão abertas e devem ser feitas no site da iniciativa.

A iniciativa é do Notícias Cajazeiras, portal de jornalismo comunitário, em parceria com o Grau Técnico e a Produtora Idealize. A ação faz parte do projeto CajaON na Comunidade, que promove formação e fortalecimento social no território.

Aulas terão conteúdos teóricos e práticos | Foto: Divulgação

O conteúdo da oficina é direto, acessível e com foco na prática. Uma oportunidade real pra quem quer melhorar a presença online, divulgar serviços ou começar um negócio digital.

Participar é mais do que aprender sobre internet — é investir no futuro, ampliar horizontes e fortalecer o protagonismo digital em Cajazeiras.