Ministro dos Transportes garante construção de dois viadutos em Conquista

Governador Jerônimo Rodrigues ao lado de Ivan Cordeiro, presidente da Câmara Municipal de Conquista, e o ministro dos Transportes, Renan Filho - Foto: Divulgação

Pólo do sudoeste do estado, Vitória da Conquista ganhará mais dois viadutos com recursos da União após mobilização dos vereadores da cidade junto ao ministro dos Transportes, Renan Filho.

A demanda foi apresentada pelo presidente da Câmara Municipal, Ivan Cordeiro (PL), e contou com o apioio do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que está na capital federal e também acompanhou a reunião.

“Essa é uma luta coletiva, que representa o esforço conjunto de diversas lideranças políticas em busca de melhorias para Vitória da Conquista. A garantia do ministro é um avanço importante para o nosso município”, relatou Ivan Cordeiro.

Renan Filho reconheceu a urgência da demanda e reforçou o compromisso do ministério com a infraestrutura urbana de cidades estratégicas como Vitória da Conquista. Segundo ele, os viadutos serão fundamentais para melhorar a mobilidade urbana e reduzir gargalos no trânsito local.

Também participaram da reunião os deputados federais baianos Jorge Solla (PT), Waldenor Pereira (PT), Daniel Almeida (PCdoB) e Lídice da Mata (PSB), está última coordenadora da bancada da Bahia no Congresso Nacional.

A expectativa é de que os projetos executivos das obras sejam apresentados nos próximos meses, com previsão de início das construções ainda em 2025.