Prefeita de Conquista se reúne com Jerônimo: "De forma republicana"

Sheila Lemos ressaltou a necessidade de articular esforços entre diferentes esferas do poder público - Foto: Divulgação

A prefeita de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, Sheila Lemos (União Brasil), cumpriu na manhã desta terça-feira, 22, agenda em Salvador na primeira reunião institucional do novo mandato com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). A situação do Hospital Esaú Matos, o abastecimento de água da cidade e a duplicação da BR-116 estiveram entre os assuntos tratados.

O encontro, solicitado pela prefeita, foi realizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, e buscou estreitar as relações entre os governos Municipal e Estadual, reconhecendo a importância da colaboração para o desenvolvimento econômico e social de Vitória da Conquista, uma das principais cidades da Bahia.

Estiveram presentes no encontro, o chefe do Gabinete Civil, Ivanildo Silva, a diretora-geral da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, Ceres Almeida, além do secretário de Comunicação, Luiz Fernando.

Diálogo com o governador

Sheila Lemos destacou a importância do diálogo com o governador, na busca de melhorias para a infraestrutura e o atendimento no Hospital Esaú Matos, único hospital municipal da Bahia a ter UTI Neonatal e que atende a mais de 200 municípios da Bahia e do Norte de Minas Gerais.

“Nós pedimos uma agenda com o governador Jerônimo Rodrigues para tratar da questão do Esaú Matos, que é a única maternidade que temos em Vitória da Conquista e que atende a alta complexidade de toda a região. Então é fundamental tratar de uma questão de ampliação e de uma ajuda no custeio dessa maternidade, já que ela não atende somente o município de Vitória da Conquista, mas diversos municípios do nosso estado”, disse.

Recursos hídricos e BR-116

A gestora também destacou outros assuntos importantes para a cidade e região, que foram discutidos na reunião, como a situação dos recursos hídricos de Vitória da Conquista e a administração da BR-116 na Bahia.

A equipe do governador já está estudando alternativas de abastecimento de água para o nosso município. Sheila Lemos, - prefeita de Vitória da Conquista

“O governador colocou todo o secretariado na reunião, e foram tratados diversos assuntos como a questão da barragem de Água Fria, e sobre recursos hídricos da cidade de Vitória da Conquista, uma vez que há preocupação de que falte água no município nos próximos meses. A equipe do governador já está estudando alternativas de abastecimento de água para o nosso município, como também de infraestrutura para a cidade, como a questão do Anel Rodoviário, como vai ficar a duplicação da BR-116 com a saída da Via Bahia, e projetos alternativos aos viadutos, que só seriam feitos com a próxima concessão da rodovia”, destacou.

A prefeita reiterou por fim, a necessidade de articular esforços entre diferentes esferas do poder público.

O governador da Bahia trabalhando por Vitória da Conquista. Sheila Lemos, - prefeita de Vitória da Conquista

“Tratamos tudo de forma muito republicana. Nós acreditamos que os municípios têm que trabalhar em conjunto com o estado. O governador tem obrigações com a cidade de Vitória da Conquista e a cidade vai receber todas essas obras. É isso que nós queremos, trabalhar de forma institucional, o governador da Bahia trabalhando por Vitória da Conquista, que é uma cidade polo, uma cidade muito importante para toda a Bahia”, finalizou Sheila Lemos.