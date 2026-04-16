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Curto-circuito e incêndio: veja como usar tomadas inteligentes com segurança

Neoenergia alerta para risco de sobrecarga nas residências

Victoria Isabel
Por

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Sobrecargas podem causar superaquecimento
Sobrecargas podem causar superaquecimento -

As populares tomadas inteligentes vêm ocupando cada vez mais espaço na casa dos brasileiros. No entanto, apesar da praticidade, a sobrecarga desses dispositivos pode trazer sérios riscos à segurança das instalações elétricas, como superaquecimento, curtos-circuitos e até incêndios dentro das residências.

Diante desse cenário, a Neoenergia Coelba reforça a importância de utilizar as tomadas inteligentes com atenção, especialmente em equipamentos de maior potência.

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Tomadas são como adaptadores

As tomadas inteligentes funcionam como adaptadores conectados ao Wi-Fi, permitindo o controle remoto de eletrodomésticos por meio de aplicativos. Elas são úteis para:

  • organizar a rotina doméstica
  • controlar iluminação e ventiladores
  • desligar aparelhos esquecidos

No entanto, o uso simultâneo de vários equipamentos ou a ligação de aparelhos inadequados pode comprometer a segurança da instalação elétrica.

“A tecnologia é uma grande aliada no dia a dia, mas precisa ser utilizada com responsabilidade. Quando há sobrecarga ou uso inadequado, o risco de acidentes aumenta significativamente”, alerta Rosy Menezes, gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Coelba.

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Principais orientações de segurança

Para garantir o uso seguro das tomadas inteligentes, a Neoenergia Coelba recomenda:

  • Verificar se a voltagem (127V ou 220V) e a corrente suportada pelo dispositivo são compatíveis com o equipamento conectado, principalmente em eletrodomésticos mais potentes;
  • Evitar o uso com aparelhos que geram calor, como aquecedores, chapinhas, air fryers e cafeteiras elétricas, especialmente sem supervisão;
  • Não utilizar tomadas inteligentes em extensões ou benjamins, reduzindo o risco de sobrecarga;
  • Evitar o uso de “torres de tomadas”, que concentram vários equipamentos em um único ponto de energia;
  • Conferir se o produto possui certificação do Inmetro e atende às normas brasileiras de segurança;
  • Manter a instalação elétrica da residência em boas condições, com revisões periódicas;
  • Não deixar equipamentos ligados por longos períodos sem necessidade, mesmo com controle remoto disponível.

Além disso, a distribuidora reforça que a automação residencial deve ser aliada da segurança, e não um fator de risco. A Neoenergia Coelba orienta que, em caso de dúvidas sobre a rede elétrica interna ou sinais de aquecimento de tomadas, cheiro de queimado ou quedas frequentes de energia, o cliente procure um profissional qualificado para avaliação.

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Tags:

curto circuito incêndios Neoenergia Coelba tomadas inteligentes

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