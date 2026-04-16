Explosão no Stiep: parte de prédio atingido é liberado para reocupação

Imóvel atingido por explosão - Foto: José Simões/Ag A TARDE

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) autorizou a reocupação de parte do bloco 105A do Conjunto Habitacional dos Bancários, no bairro do Stiep, após vistoria técnica realizada nesta quarta-feira, 15. O imóvel havia sido atingido por uma explosão seguida de incêndio no final de fevereiro.

A inspeção foi feita em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), a Secretaria de Manutenção (Seman) e a empresa responsável pela obra. De acordo com a Codesal, não há risco estrutural no lado direito do prédio, que foi considerado seguro para o retorno dos moradores às unidades habitacionais.

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Durante reunião com os residentes, o órgão também informou a retirada dos corredores de segurança na área liberada, o que permite a retomada gradual da rotina no local.

Lado esquerdo segue isolado

Já o lado esquerdo do bloco, que sofreu danos mais severos, permanecerá isolado. A Seman ficará responsável pela instalação de tapumes nas áreas atingidas, garantindo a segurança dos moradores que retornarão às unidades não afetadas.

Ainda segundo a prefeitura, a empresa responsável pelas intervenções já concluiu a demolição das partes comprometidas da estrutura, sob coordenação da Sedur.

SALVADOR PRÉDIO ATINGIDO POR EXPLOSÃO NO STIEP PASSA POR DEMOLIÇÃO. Foto, José Simões/Ag A TARDE. Data:08/04/26 | Foto: José Simões/Ag A TARDE

Relembre o caso

A explosão que atingiu o bloco 105A do Conjunto Habitacional dos Bancários, no bairro do Stiep, ocorreu na noite do dia 27 de fevereiro e foi seguida por um incêndio de grandes proporções. O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e da Polícia Militar.

Na ocasião, moradores relataram momentos de pânico após o forte estrondo e a rápida propagação das chamas. Imagens do prédio danificado circularam nas redes sociais e chamaram atenção pela destruição causada em parte da estrutura do edifício.

Após o incêndio, o imóvel passou por vistorias técnicas para avaliar os danos estruturais e definir as medidas necessárias para garantir a segurança dos moradores e das construções vizinhas.