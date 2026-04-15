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AUTORIZAÇÃO REVOGADA

Anac desativa heliponto em um dos pontos mais luxuosos de Salvador

Medida do órgão proíbe o tráfego de helicópteros no Bahia Marina

Anderson Ramos
Por

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Heliporto da Bahia Marina será desativado.
Heliporto da Bahia Marina será desativado. -

A Agência Nacional de Aviaação (Anac), órgão vinculado ao Ministério de Portos e Aeroporotos, publicou uma portaria no dia 6 de abril que proíbe o tráfego de helicópteros em um das marinas mais tradicionais de Salvador.

O documento assinado pelo gerente de certificação e segurança operacional da Anac, Eduardo Henn Bernardi e publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 15, exclui o heliponto da Bahia Marina, administrado pela empresa Henrimar, do cadastro de aeródromos do órgão.

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A medida foi tomada tendo em vista a regulamentação de cadastro de aeródromos de uso privativo, publicada em 2024. O motivo da revogação não foi especificado no documento.

O portal A TARDE tenta contato com a Bahia Marina e a Henrimar e a matéria será atualizada assim que houver posicionamento.

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Histórico

Fundada em 1999, a Bahia Marina possui infraestrutura completa para embarcações e disponibiliza vagas para clientes permanentes e visitantes. Possui também um complexo de lojas de produtos e serviços náuticos e um centro gastronômico que reúne alguns dos melhores restaurantes da cidade.

Já a Henrimar é uma das maiores empresas de transportes aéreos especializados do Brasil. Sediada na Bahia, tem 30 anos de experiência atuando com arrendamento de helicópteros para missões de proteção, resgate e prevenção criminal, como oficina de manutenção homologada para diversos modelos de aeronaves e fabricantes, com serviços aéreos especializados e fretamento de helicópteros.

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Anac Bahia Marina heliponto

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