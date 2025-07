Governo da Bahia abre licitação para administração de quatro marinas

Prazo para abertura de propostas é no dia 29 de julho - Foto: Reprodução | Setur GOVBA

O governo da Bahia anunciou a abertura de um processo licitatório para a administração de quatro marinas localizadas na Baía de Todos os Santos.

Trata-se das marinas da Penha, Itaparica, Salinas da Margarida e Cacha-Pregos, que serão concedidas à iniciativa privada, por um período de 30 anos.

A licitação será conduzida pela Secretaria estadual do Turismo (Setur), que estimou a abertura das propostas para o dia 29 de julho, às 10h, de forma virtual.

O valor mínimo para arrematar as bases náuticas é de R$ 350 mil por ano, isto é, aproximadamente R$ 7.300 por cada marina de forma mensal.

Antes de abrir essa concessão, a gestão estadual investiu mais de R$ 100 milhões em obras de reformas e melhorias das bases náuticas.

As intervenções fazem parte de um pacote de 11 obras e uma iniciativa cultural do programa Prodetur, que já aplicou quase R$ 400 milhões para desenvolver o turismo náutico no estado.

Enquanto a licitação não é finalizada, a Setur afirma que contratou uma equipe para cuidar da conservação das marinas.



O secretário Maurício Bacelar falou sobre a importância dos investimentos neste tipo de atividade para o estado.

“O papel do Governo do Estado é induzir determinadas atividades econômicas, como as previstas no turismo náutico, onde o investimento inicial é alto e o retorno a longo prazo. Fizemos a nossa parte, entregando marinas que seguiram padrões internacionais e estão sendo bem cuidadas, mas a gestão dos equipamentos deve ser privada, já que o poder público não tem expertise para operar os serviços desse modelo de negócio”, disse.